Kıbrıs’taki İngiliz Yüksek Komiserliği, 2 Nisan’dan itibaren İngiltere’ye kısa süreli seyahat edecek Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarının elektronik seyahat iznine ihtiyaç duyacağını ve Elektronik Seyahat Yetkilendirme (ETA) belgesi için çevrim içi başvuruların açıldığını duyurdu.

Kıbrıs’taki Birleşik Krallık Yüksek Komiserliği sosyal medya hesabından konuyla ilgili duyuru yaptı.

Yapılan açıklamada, İngiltere’nin, dijital muhaceret sistemini kolaylaştırmak için bazı iyileştirmeler yaptığı ve İngiltere’ye seyahat edenler için süreci daha hızlı ve daha güvenli hale getirmeyi hedeflediği belirterek, bu kapsamda Elektronik Seyahat Yetkilendirmeler (ETAs) sisteminin uygulama konduğunu anımsattı.

Kıbrıs’taki İngiliz Yüksek Komiserliği, “5 Mart itibarıyla, Elektronik Seyahat Yetkilendirmeler (ETAs) başvurularının hak sahibi Avrupalılar için açıldığını” duyurdu.

AB pasaportu olan ziyaretçilerin, 2 Nisan'dan itibaren İngiltere’ye gitmeden önce Elektronik Seyahat Yetkilendirme (ETA) belgesi alması gerekecek.

Elektronik Seyahat Yetkilendirmeleri (ETAs), 48 uyruktan gelen ziyaretçiler için halihazırda uygulamada bulunuyor.

ETA’nın iki yıl geçerliği olacak

Birleşik Krallık resmi web sitesinde Elektronik Seyahat Yetkilendirme (ETA) hakkında yer alan bilgilere göre ETA, vize muafiyeti olan AB vatandaşları ve diğer vize muafiyetli ülkelerden ziyaretçiler için zorunlu olacak.

İngiltere veya İrlanda vatandaşları, vizesi olan kişiler ile İngiltere'de yaşama, çalışma veya eğitim alma izni olanlar için ETA gerekli olmayacak.

ETA için İngiltere hükümetinin resmi web sitesi üzerinden çevrimiçi başvuru yapılabiliyor. (www.gov.uk).

ETA onaylandıktan sonra iki yıl geçerliliğini koruyor ve bu süre içinde İngiltere’ye istenildiği kadar kısa (6 aya kadar) seyahat etme imkanı tanıyor.

İngiltere’ye seyahat öncesinde en az üç gün önce başvuruların yapılması tavsiye ediliyor.