Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Ulukışla köyünü ziyaretinde, üretime ve adil paylaşıma dayalı bir ekonomik modeli hayata geçirmekte kararlı olduklarını söyledi.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, CTP Mağusa İlçesi, Ulukışla köyünü ziyaret etti. Ziyarete CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp, milletvekilleri Teberrüken Uluçay, Asım Akansoy, Erkut Şahali, Fide Kürşat, Şifa Çolakoğlu, MYK üyeleri Hasan Öztaş, Koral Aşam, Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkan Adayı Salih Ruso ve ilçe yöneticileri katıldı.

Ziyarette bölge halkının talep ve önerilerini dinleyen Sıla Usar İncirli, CTP’nin çözüm önerilerini de aktardı. İncirli, “Bu ülkeyi hep birlikte adım adım iyileştireceğiz ve hep birlikte yöneteceğiz. 2027’de iktidar halkın olacak. İnsanların başını yastığa huzurla koyabildiği, çocuklarımızın geleceğe umutla baktığı bir memleketi hep birlikte kuracağız.” dedi.

-“CTP iktidarında kamu kaynakları halkın refahı için kullanılacak”

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, konuşmasında herkesin eşit, adil ve kardeşçe yaşayacağı, kimsenin ayrıştırılmadığı şeffaf bir düzen kuracaklarını vurguladı. “Bu ülkeyi hep birlikte adım adım iyileştireceğiz ve hep birlikte yöneteceğiz. 2027’de iktidar halkın olacak.” diyen İncirli, üretime ve adil paylaşıma dayalı bir ekonomik modeli hayata geçirmekte kararlı olduklarını ifade etti. Ekonomik tabloyu da değerlendiren İncirli, enflasyonun kontrol altına alınamadığını ve halkın alım gücünün ciddi şekilde eridiğini ifade ederek, hükümetin hayat pahalılığıyla mücadele etmek yerine bu soruna kayıtsız kaldığını söyledi. İncirli, hükümetin ülkeyi milyarlarca liralık borç yükü altına soktuğunu, çocukların geleceğini ipotek altına aldığını kaydederek, “Borcun borçla, faizlerin ise yeni borçlarla ödendiği sürdürülemez bir yapı yaratıldı.” dedi ve yanlış ekonomi politikaları nedeniyle toplumun giderek yoksullaştığını söyledi. İncirli, CTP iktidarında kamu kaynaklarının belirli çevrelerin çıkarına değil, halkın refahı için kullanılacağını vurguladı.

-“Çocuklarımızın geleceğe umutla baktığı bir memleketi hep birlikte kuracağız”

Hükümetin seçim tarihini açıklamaktan kaçındığını ifade eden İncirli, halkın değişim iradesinin sandığa yansıyacağını belirterek, önlerindeki seçim süreçlerinin sonucunun toplumun beklentileri doğrultusunda şekilleneceğini vurguladı. “Omuz omuza vererek bu ülkeyi daha yaşanabilir hale getireceğiz.” diyen İncirli, insanların geleceğe güvenle bakabildiği, çocukların ve gençlerin ülkelerini terk etmek zorunda kalmadığı bir düzen kurmak için mücadele ettiklerini ifade etti. CTP’nin öncelikleri arasında özellikle gençlerin kendi ülkelerinde umutla yaşayabilecekleri, eğitimlerini ve yaşamlarını burada sürdürebilecekleri bir gelecek yaratmanın bulunduğunu belirten İncirli, “İnsanların başını yastığa huzurla koyabildiği, çocuklarımızın geleceğe umutla baktığı bir memleketi hep birlikte kuracağız.” dedi.

-“CTP’nin sosyal belediyecilik anlayışını ülkenin dört bir yanına taşıyacağız”

Sıla Usar İncirli, yaklaşan yerel seçimlere de değinerek Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkan Adayı Salih Ruso’nun yıllardır sağlık alanında toplumun her kesimine hizmet verdiğini ve insan odaklı yaklaşımıyla bölge halkının güvenini kazandığını söyledi. Ruso’nun her zaman ihtiyaç duyan insanların yanında olduğunu ve toplum yararını önceleyen bir anlayışla hareket ettiğini belirten İncirli, CTP’nin sosyal belediyecilik anlayışını Geçitkale-Serdarlı’da buluşturmayı hedeflediklerini ifade etti. CTP’li belediyelerin katılımcı, şeffaf ve insan odaklı hizmet anlayışıyla ülke genelinde örnek olduğunu vurgulayan İncirli, sosyal belediyecilik anlayışını daha da yaygınlaştırarak yurttaşların yaşam kalitesini yükseltecek hizmetleri ülkenin dört bir yanına taşımakta kararlı olduklarını söyledi.

-Kayalp: “CTP örgütlü mücadeleyi halkla birlikte büyütüyor”

CTP Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp ise konuşmasında, CTP’nin örgütlü mücadele geleneğinin halkla iç içe, dayanışma içinde ve birlikte üreterek güçlendiğini vurguladı. Bölge halkıyla yalnızca görüşlerini paylaşmak için değil, onların beklenti ve taleplerini dinlemek, ortak akılla çözüm üretmek için bir araya geldiklerini belirten Kayalp, CTP’nin her zaman halkıyla birlikte yürüyen, dayanışmayı büyüten ve örgütlü mücadeleyi güçlendiren bir anlayışla hareket ettiğini ifade etti.

-Ruso: “Bölge halkının hak ettiği kaliteli hizmetleri sunmak için var gücümüzle çalışacağız”

CTP Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkan Adayı Salih Ruso da konuşmasında, sosyal belediyecilik anlayışıyla daha yaşanabilir daha güçlü ve dayanışma ruhunun hakim olduğu bir Geçitkale-Serdarlı için yola çıktıklarını söyledi. Yıllardır sağlık alanında hizmet verdiğini, halkla iç içe bir yaşam sürdürdüğünü belirten Ruso, bölgenin ihtiyaçlarını yakından bildiğini vurguladı. Halkın desteğiyle göreve geldiklerinde, katılımcı, şeffaf ve insan odaklı bir belediyecilik anlayışıyla hareket edeceklerini ifade eden Ruso, “Bölge halkının hak ettiği kaliteli hizmetleri sunmak için var gücümüzle çalışacağız.” dedi.