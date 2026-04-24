KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO), bir işçinin daha yaşamını yitirdiği yüksekten düşme kazası dolayısıyla yaptığı açıklamada, iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurallarının uygulanması için herkese görev düştüğünü vurgulayarak, tüm sorumluları görevlerini yerine getirmeye çağırdı.

İnşaat Mühendisleri Odası İş Sağlığı ve Güvenliği Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, bir işçinin yaşamını yitirdiği yüksekten düşme kazasının ülkedeki inşaat sektöründe iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yönetsel sorunların devam ettiğini gözler önüne serdiğini kaydetti.

Yüksekten düşme sonucu meydana gelen bu ölümün “kaza” olarak nitelendirilemeyeceğinin vurgulandığı açıklamada, “Bu tür olaylar; gerekli önlemler alınmadığı, iş güvenliği kuralları uygulanmadığı ve etkin denetim mekanizmaları işletilmediği için gerçekleşen öngörülebilir ve önlenebilir iş cinayetleridir.” denildi.

İnşaat sahalarında toplu koruma önlemlerinin alınmaması, kişisel koruyucu donanımların sağlanmaması veya kullanılmaması, risk değerlendirmelerinin kağıt üzerinde kalması ve eğitim ve farkındalık eksikliği gibi temel sorunların işçilerin hayatını doğrudan tehdit ettiğinin belirtildiği açıklamada, bu tablonun oluşmasında işverenlerin yanı sıra yeterli ve etkin denetim mekanizmalarını kuramadığı gerekçesiyle kamu otoriteleri de sorumlu tutuldu. Açıklamada, “İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ne kadar kapsamlı olursa olsun, uygulanmadığı ve denetlenmediği sürece hiçbir anlam ifade etmemektedir.” denildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Devlet, işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini etkin bir şekilde denetleyebilecek kapasiteye ulaşmak zorundadır. Bu kapasite oluşturulamadığı sürece, denetim mekanizmalarının bağımsız ve yetkin yapılar aracılığıyla güçlendirilmesi, gerekirse denetim yetkisinin belirli standartlar çerçevesinde özel sektöre devredilmesi tartışmaya açılmalıdır.

Öte yandan, iş sağlığı ve güvenliği yalnızca mevzuat ve denetim meselesi değildir. Hem işverenlerin hem de çalışanların güvenlik kültürünü içselleştirmesi, bu alanda sürekli eğitim ve farkındalık çalışmalarının yürütülmesi hayati öneme sahiptir.”

Tüm sorumluları görevlerini yerine getirmeye, işverenleri yasal yükümlülüklerini eksiksiz uygulamaya, kamu otoritelerini etkin ve caydırıcı denetim mekanizmaları kurmaya ve tüm paydaşları iş sağlığı ve güvenliği kültürünü yaygınlaştırmaya davet edildiği açıklamada, “Unutulmamalıdır ki, gerekli önlemler alındığında hiçbir işçi çalışırken hayatını kaybetmez. İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurallarının uygulanması için herkese görev düştüğünü kamuoyuna saygıyla duyururuz.” denildi.