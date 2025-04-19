Milli Eğitim Bakanlığı ve KKTC Atletizm Federasyonu işbirliğinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 4. Sprint Yarışları düzenlendi. İlkokul 4 ve 5. sınıfların katılım gösterdiği yarışlar Lefkoşa, Atatürk Stadı’nda yapıldı.

Yarışlar öncesinde Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile İlköğretim Dairesi Müdürü Hakkı Başarı birer konuşma gerçekleştirdi. Resmi geçidin ardından 60 metrede bölgeler arası yarışlar yapıldı. En iyi dereceye sahip olan 8 sporcu ise finalde yarışırken, dereceler belirlendi.

Kızlarda ve erkeklerde en iyi 8 içerisine giren sporcular şu şekilde oluştu:

Küçük Erkek (60 metre)

1. Yücel İnçay (Levent Primary School) 09.10

2. Miraç Apan (Şehit Hüseyin Akil İlkokulu) 09.12

3. Oghenegare S. Samson (23 Nisan İlkokulu) 09.20

4. Şan İnak (Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Lefkoşa) 09.34

5. Deniz Hasan Senin (Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Lefkoşa) 09.37

6. Efe Abdu (Necat British College Alsancak) 09.38

7. Kerem Arslan Topçuoğlu (Girne Amerikan İlkokulu) 09.48

8. Demir Aslan Üldürü (Güzelyurt Özgürlük İlkokulu) 09.50

Küçük Kız (60 metre)

1. Elif Akgün (Şehit Hüseyin Akil İlkokulu) 08.73

2. Şengül Ayda (Alasya İlkokulu) 09.08

3. İzem Özevrim (Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu) 09.13

4. Anisa Göçen (Necat British College Lefkoşa) 09.25

5. Mira Çakır (Şehit Hüseyin Akil İlkokulu) 09.41

6. Sina İnak Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Lefkoşa) 09.41

7. Defne Conkbayır (Şehit Ertuğrul İlkokulu) 09.51

8. Nisa Dönüş Çelik (Güzelyurt Özgürlük İlkokulu) 09.66