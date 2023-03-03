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Haspolat İlkokulu, YDÜ’nün katkılarıyla gezi gerçekleştirdi

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Haspolat İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde önce Lefkoşa'daki Surlariçi Şehir Müzesini gezdiler. Öğrenciler daha sonra Yakın Doğu Üniversitesi kampüsü içerisinde yer alan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ni, Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi’ni, Kıbrıs Araba Müzesi’ni ve Büyük Kütüphane’ye gezi düzenledi

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Haspolat İlkokulu, YDÜ’nün katkılarıyla gezi gerçekleştirdi
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Haspolat İlkokulu Beşinci Sınıf öğrencileri Yakın Doğu Üniversitesi’nin (YDÜ) katkılarıyla gözlem gezisi gerçekleştirdi.

Haspolat İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde önce Lefkoşa'daki Surlariçi Şehir Müzesini gezdiler. Öğrenciler daha sonra Yakın Doğu Üniversitesi kampüsü içerisinde yer alan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ni, Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi’ni, Kıbrıs Araba Müzesi’ni ve Büyük Kütüphane’yi ve içerisindeki sergi alanını gezdiler.

Haspolat İlkokulu yaptığı açıklama ile bu güzel etkinliği organize eden Yakın Doğu Üniversitesi yetkilileri ile öğrencilere gösterdikleri ilgi ve misafirperverlikten dolayı Yakın Doğu Üniversitesi yetkililerine teşekkür ettiler.

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