Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 26-29 Eylül 2025 tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

3 Maç: Berhan Celme (Cihangir GSK), Mehmet İşkey (Yalova SK), Osman Kemal Köseoğlu (Yeniboğaziçi DSK)

1 Maç: Cheick Fanta Mady Diarra (Mormenekşe GBSK), Eli Amir Özkan (Yeniboğaziçi DSK), Emir Toprak Çakır (Atoll Kozanköy KSK), Erencan Kalkan (Maraş GSK), Erol Emelce (DND L. Gençler Birliği SK), İlyas Barut (Değirmenlik SK), Jamiu Bamidele Arowolo (Gönyeli SK), Mehmet Tekin (Alsancak Yeşilova SK), Muhammed Ali Uçar (Atoll Kozanköy KSK), Pape Cheikhou Marega (Küçük Kaymaklı TSK), Rahmi Çelik (Değirmenlik SK), Salih Muzaffer Karadaş (Mormenekşe GBSK), Semih Tahsin Toy (Kaplıca Karadeniz 61 SK), Şükrü Hilmi Erdoğan (Değirmenlik SK), Yener Vladislav Özkıraç (Mağusa Türk Gücü)

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

1 Maç: Emrah Doğan (Cihangir GSK), Hüseyin Dorak (Mağusa Türk Gücü), Kemal Solkanat (Yalova SK)

3 Maç: Hüseyin Yaralıoğlu (Düzkaya KOSK), Serdar Dural (Düzkaya KOSK)