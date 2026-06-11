Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Beste Oymen, son dönemde yaşanan gıda güvenliği vakalarının endişe yarattığına dikkat çekerek, denetimlerin artırılması, yeterli sayıda gıda mühendisi istihdam edilmesi ve caydırıcı yaptırımların uygulanması çağrısında bulundu.

Yazılı açıklama yapan Oymen, halk sağlığını tehdit eden uygulamalara karşı caydırıcı yaptırımlar uygulanmadığı sürece benzer vakaların yaşanmaya devam edeceğini belirterek, “Gıda güvenliği ihmal kaldırmaz. Halk sağlığı ertelenemez. Caydırıcı yaptırımlar artık bir tercih değil, zorunluluktur.” dedi.

Tüketicilerin her geçen gün yeni bir gıda güvenliği ihlaliyle karşı karşıya kaldığını ifade eden Oymen, yıllardır yapılan uyarılara rağmen benzer sorunların tekrar etmesinin mevcut uygulamaların yeterince etkili olmadığını gösterdiğini söyledi.

Gıda güvenliğinde yaşanan sorunların temelinde mevzuat eksikliğinden çok uygulama yetersizliği, gıda mühendisi eksikliği ve caydırıcı yaptırım eksikliğinin bulunduğunu savunan Oymen, “Etkin denetim ve caydırıcı yaptırımlar olmadan gıda güvenliğini sağlamak mümkün değildir.” ifadelerini kullandı.

İhlallerin karşılıksız kaldığı ve yaptırımların yeterince caydırıcı olmadığı bir ortamda benzer sorunların tekrarının kaçınılmaz olduğu görüşünü dile getiren Oymen, “Daha kaç uygunsuzluk tespit edilmeli, daha kaç vaka yaşanmalı ve daha kaç tüketici mağdur olmalı ki gerekli adımlar gecikmeden atılsın?” sorusunu yöneltti.

Oymen, yetkili kurumları denetim faaliyetlerini arttırmaya, gıda güvenliği alanında yeterli sayıda gıda mühendisi istihdam etmeye ve mevzuata aykırı uygulamalara karşı tavizsiz bir yaklaşım sergilemeye davet etti.