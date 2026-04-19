Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'nin yeni İletişim Müşaviri, Dr. Recep Şehitoğlu Dış Basın Birliği’ni ziyaret etti.

Birlik’ten verilen bilgiye göre görüşmede konuşan Dış Basın Birliği Başkanı Burhan Canbaz, Birlik üyelerinin İletişim Müşavirliği ile her zaman yakın iş birliği içerisinde olduklarını ifade ederek Şehitoğlu’na yeni görevinde başarılar diledi. Canbaz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Ziyarette Dış Basın Birliği İkinci Başkanı Taner Gönül, Genel Sekreter Hüseyin Turan, Yönetim Kurulu Üyeleri Züleyha Karaman ve Didem Gürses’in yanı sıra NTV KKTC Temsilcisi Selim Sayarı ve İHA KKTC Temsilcisi Gökçe Örnekal da yer aldı.