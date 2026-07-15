Kıbrıs Rum yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile bir araya gelen Avrupa Konseyi Başkanı Von der Leyen’in Kıbrıs sorunun çözüm parametreleri ve Türkiye-AB ilişkilerini görüştükleri belirtildi.

İki lider; Kıbrıs konusunda; ‘’Çözüm; BM parametreleri, Avrupa Birliği'nin yasaları, değerleri ve ilkeleriyle tam olarak uyumlu olmalı’’ dedi.

İkinci gündem maddesi ise Türkiye-AB ilişkileri oldu. Leyen ve Hristodulidis ‘’Öncelikle Kıbrıs meselesinde önemli ilerleme kaydedilmeli, ardından Avrupa-Türkiye meselelerine bakılabilir’’ konusunda anlaştı.

Öte yandan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Paris'te Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Von der Leyen, Avrupa Birliği'nin Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik Birleşmiş Milletler çerçevesindeki çabalara, BM çatısı altında ve Avrupa Birliği'nin ilke, değerleri ile mevzuatı doğrultusunda elinden gelen tüm desteği vermeye hazır olduğunu vurguladı.

AB Komisyonu Başkanı, önceki gün Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto'yu Kıbrıs konusunda özel temsilci olarak görevlendirdiğini de duyurdu.

Paylaşımında, "İlerlemek için gerçek bir ivme var. Avrupa Birliği sürece tam anlamıyla angaje durumda. Birlikte bu fırsatı değerlendirmek için çalışacağız." ifadelerini kullanan Von der Leyen, Kıbrıs meselesinde çözüm sürecine yönelik destek mesajı verdi.