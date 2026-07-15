Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Avrupa Komisyonu tarafından “Kıbrıs Özel Temsilcisi” olarak atanan Raffaele Fitto’nun atanmasıyla ilgili yazılı açıklama yaparak, kararı "büyük memnuniyetle" karşıladığını belirtti.

Habere göre Hristodulidis, Avrupa Komisyonu'nun en üst düzey yöneticilerinden birinin görevlendirilmesinin, AB'nin Kıbrıs sorununa verdiği önemin arttığını ve müzakere sürecinde daha etkin rol üstlenmeye hazır olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Hristodulidis, AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerde sağlanacak ilerlemenin, Kıbrıs meselesindeki gelişmelere doğrudan bağlı olduğunu belirterek, bu ilişkinin taraflar açısından karşılıklı fayda sağlayacak yeni fırsatlar oluşturabileceğini belirtti.

Haberde ayrıca, diplomatik kaynakların, Fitto'nun atanmasının AB’nin Kıbrıs sorununda yalnızca siyasi destek veren bir aktör olmanın ötesine geçerek, çözüm sürecinde daha aktif ve yönlendirici bir rol üstlenme isteğinin göstergesi olduğu değerlendirmesinde bulunduğu ifade edildi.