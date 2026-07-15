BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İngiliz “Independent” gazetesinde yer alan Kıbrıs sorunu çözüm planına ilişkin soruları yanıtladı.

Haravgi gazetesi Dujarric’in, Kıbrıs (Rum) Haber Ajansının ilgili sorusunu yanıtladığını yazdı.

Habere göre Dujarric, BM’nin ilgili yayımdan haberdar olduğunu belirtti ancak ilgili haberde tarif edilen önerilerin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in yaklaşımını kısmen veya tamamen yansıtıp yansıtmadığına açıklık getirmedi.

Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Genel Sekreterin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in, müzakerelerin yeniden başlaması hedefiyle, iki liderin desteklenmesine olan bağlılıklarının devam ettiğini ifade etti.

Dujarric açıklamasında ayrıca Genel Sekreter ile Avrupa Komisyonu Başkanı arasındaki telefon görüşmesinde Kıbrıs sorununun da ele alındığını teyit etti.