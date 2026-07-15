Avrupa Birliği’nin (AB) AB Komisyonu Uyum ve Reformlardan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto’yu Özel Kıbrıs Temsilcisi olarak ataması, dünkü Rum basınında da geniş yer buldu.

Fileleftheros gazetesi “Başkan Yardımcılığının Kurumsal Ağırlığıyla Yapılan Seçim” başlığıyla aktardığı haberinde, Fitto’nun bu göreve atanmasının özel bir siyasi ve kurumsal önemi olduğuna işaret etti. Gazete Fitto’nun bu göreve, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcılığı görevini icra ederken atandığını ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, AB’nin Kıbrıs sorununa özel temsilci atamasıyla ilgili görüşmelerde masaya koyduğu isimlerden biri olduğunu yazdı.

Gazete, diplomatik kaynaklara göre, aktif görevde bulunan üst düzey bir Komisyon yöneticisinin bu sorumluluğu üstlenmesinin, Kıbrıs meselesinin AB'nin karar alma mekanizmalarının en üst düzeyine taşınmasını sağlayacağını kaydetti. Haberde Fitto’nun Leyen ile doğrudan çalışan isimlerden biri olarak, AB’nin farklı politika alanlarını, kurumlarını ve mali araçlarını Kıbrıs sürecine daha etkin şekilde dahil edebilecek konumda bulunduğu da belirtildi.

Diplomatik çevrelerin, daha önce AB adına görev yapan eski Komiser Johannes Hahn ile Fitto'nun farklı misyonlar üstleneceğine dikkat çektiğini yazan gazete, Hahn’ın geçmiş deneyimini sürece taşıdığını; Fitto’nun ise halen görevde bulunan bir Başkan Yardımcısı olarak kurumsal ağırlık ve siyasi etki sunacağını kaydetti.

Gazete, bu durumun, özellikle Türkiye-AB ilişkileri ile Kıbrıs müzakereleri arasında daha güçlü bir bağ kurulmasına katkı sağlayabileceğini belirtti.

AB Komisyonu'nun açıklamasına göre Fitto’nun, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile yakın iş birliği içerisinde çalışacağını yazan gazete, temel hedefleri arasında BM himayesindeki çözüm sürecine destek vermek, taraflar arasında Güven Yaratıcı Önlemler’i teşvik etmek, müzakerelerin yeniden başlaması için uygun zemini hazırlamak ve kalıcı bir çözüm bulunmasına katkı sağlamanın bulunduğunu kaydetti.

Fitto’nun bu görevlendirme öncesinde de Kıbrıs dosyasıyla yakından ilgilendiğini anımsatan gazete, 2024 yılının aralık ayında Leyen’in kendisine bir görev mektubu verdiğini ve mektupta, Kıbrıs'ın yeniden birleşmesini kolaylaştıracak çalışmaları takip etmesini, Türk toplumuna yönelik AB Mali Yardım Programı'nı denetlemesini ve Yeşil Hat Tüzüğü'nün uygulanmasını izlemesini istediğini yazdı.

Gazete, Fitto’nun atamanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa Komisyonu tarafından bu göreve layık görülmesinden onur duyduğunu belirterek, BM öncülüğündeki süreci desteklemeye bağlı olduğunu vurguladığını kaydetti.

Habere göre Fitto, Holguin ile yakın koordinasyon içinde çalışacağını belirterek, taraflar arasında güven oluşturacak adımların geliştirilmesi ve müzakerelerin yeniden başlaması için çaba göstereceğini ifade etti.