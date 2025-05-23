Yunus Emre Enstitüsü’nden yapılan açıklamaya göre, TMV & Samtay Vakfı Suna-Ata Atun İlköğretim Okulu’nda halka açık ve ücretsiz olarak düzenlenecek şenlik, saat 10.00’da başlayıp 15.00’e kadar devam edecek.

Açıklamada, etkinliğin temel amacının, öğrencilere ve ailelerine hem eğitici hem de eğlenceli bir gün yaşatmak ve öğrenme süreçlerini destekleyici ortamlar sunmak olduğu kaydedildi.

Etkinlik süresince öğrenciler; bilim, sanat ve spor alanlarında düzenlenecek çeşitli atölye çalışmalarına katılabilecek.

Şenlikte, çocukların bilişsel-duyuşsal gelişimlerini çok boyutlu olarak destekleyen ortamlar sunulacağı kaydedilen açıklamada

bilim atölyeleri ile analitik düşünme, problem çözme ve neden-sonuç ilişkisi kurma gibi bilişsel becerilerin teşvik edileceği ifade edildi.

Sanat etkinlikleri ile yaratıcı düşünme, hayal gücü ve ince motor becerilerinin destekleneceği belirtilen açıklamada, "Spor aktiviteleri sayesinde dikkat, planlama ve iş birliği gibi bilişsel alanlar gelişecek, yarışmalar öğrencilerin hızlı karar verme, iletişim ve sosyal etkileşim becerilerini artıracak" denildi.

Açıklamada, çocukların eğlenirken öğrenecekleri, ailelerin de çocuklarıyla birlikte kaliteli ve verimli vakit geçireceği 2. Maarif Yaz Şenliği”ne herkes davet edildi.