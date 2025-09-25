Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA liglerinde 2. Hafta maçları bu akşam Lefkoşa’da Atatürk Stadı’nda oynanacak olan Çetinkaya – Mormenekşe maçıyla başlayacak.

İlk haftayı Doğan deplasmanında uzatma dakikalarında yediği golle puansız kapatan Çetinkaya ile sürpriz bir sonuca imza atarak MTG’yi mağlup eden Mormenekşe arasında saat 19.00’da başlayacak olan mücadeleyi Utku Hamamcıoğlu yönetecek.

Süper Lig’de haftanın zorlu maçlarından biri Cumartesi günü K.Kaymaklı ile Doğan T. Birliği arasında Lefkoşa’da Şht. Hüseyin Ruso Stadı’nda oynanacak. Bu karşılaşmanın orta hakemliğini ise Şakir Azizoğlu yapacak.

Süper Ligde 2. Hafta Pazartesi akşamı Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oynanacak Mağusa Türk Gücü – Cihangir karşılaşmasıyla tamamlanacak. Her iki takımında ilk haftayı mağlubiyetle kapatması nedeniyle sonucu merakla beklenen bir maç olacak.

Aksa 1. Lig’de ise mücadele cumartesi günü başlayacak. Ligde 4 maç cumartesi 4 maç ise Pazar günü oynanacak ve ikinci hafta böylece tamamlanacak.

Aksa Liglerinde 2. Hafta programı ve hakemleri şöyle:

AKSA SÜPER LİG

26 Eylül Cuma (19.00)

Atatürk Stadı: Çetinkaya – Mormenekşe (Utku Hamamcıoğlu)

27 Eylül Cumartesi(16.30)

Erdal Barut Stadı: Esentepe – Lefke (Burak Mandıralı)

Şht. H. Ruso Stadı: K. Kaymaklı – DTB (Şakir Azizoğlu)

M. Hidayet Çağlar Stadı: A. Yeşilova – Karşıyaka (Kerem Eran)

28 Eylül Pazar (16.30)

Gönyeli Stadı: Gönyeli – C. B. Gençlik Gücü (Mustafa Öztuğay)

Osman E. Mehmet Stadı: Yeniboğaziçi – Yenicami (Evren Karademir)

Hasan Onalt Stadı: Mesarya – Dumlupınar (Hakan Ünal)

29 Eylül Pazartesi (19.00)

Dr. F. Küçük Stadı: Mağusa T. Gücü – Cihangir (Turgay Misk)

AKSA BİRİNCİ LİG

27 Eylül Cumartesi(16.30)

Cihangir Stadı: Değirmenlik – Binatlı (Abdullah Genç)

M. Üçöz Stadı:M. H. Yılmazköy – Maraş (Zekai Töre)

Geçitkale Stadı: S. Geçitkale – K. Karadeniz 61 (Hüseyin Eyyüpler)

Üner Berkalp Stadı: Baf Ü. Yurdu – Türk Ocağı (Osman Özpaşa)

28 Eylül Pazar (16.30)

Cihangir Stadı: Aslanköy – Göçmenköy (Tufan Çerçioğlu)

Şht. Şevket Kadir Stadı: Lapta – Düzkaya (İsmail Ercan)

Tahsin Mertekçi Stadı: Yalova – DND L. G. Birliği (İbrahim Katmer)

Şht. H. Ruso Stadı: Hamitköy – A. Kozanköy (Ali Özer)