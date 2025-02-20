Ülkemizde ölümlü trafik kazaları ülkenin kanayan yarası haline geldi. 2024 yılında yaşanan trafik kazalarında 50 kişi hayatını kaybederken, 2025 yılının bir buçuk ayında meydana gelen trafik kazalarında 11 kişi yaşamını yitirdi.

Ölümlü trafik kazaları hızla artarken, yetkililerin yetersiz önlemleri eleştiri konusu olmaya devam ediyor.

Kıbrıs Postası TV'de yayınlanan ve Gökhan Altıner'in hazırlayıp sunduğu 'Sabah Postası' isimli programa Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Zeki Avcı, konuk oldu.

Avcı, ülkede yaşanan trafik kazalarının sadece aşırı hızla açıklanamayacağını belirterek, devletin bu konuda sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

Avcı, 2024 yılında 50 kişinin, 2025’in ilk 1,5 ayında ise 10 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, “Bu kadar küçük bir ülkede bu ölümler kabul edilemez. Önlemler artırılmadıkça bu tablo değişmeyecek” dedi.

Yetkililerin denetim eksikliği ve altyapı yetersizliğine dikkat çeken Avcı, hız tespit kameralarının çalışmadığını, bozulan cihazların tamir edilmediğini ve cezaların zamanında gönderilmediğini belirtti. "480 milyonluk ceza parası tahsil edilecek ama hala yollarımız için bütçe ayrılmıyor. İki yıldır kimseyi yavaşlatmadınız" dedi.

Avcı, trafik kazalarının sadece aşırı hızdan kaynaklanmadığını, altyapı eksikliği ve denetimsizliğin de büyük rol oynadığını belirtti.