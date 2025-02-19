Fenerbahçe'nin Anderlecht ile oynayacağı maç öncesinde sarı lacivertli takımda önemli eksikler dikkat çekiyor. Fenerbahçe, Belçika ekinine karşı 6 oyuncusundan yoksun mücadele edecek. Evinde oynadığı ilk maçta rakibini 3-0 yenen sarı lacivertliler, rövanşta bu avantajını koruyarak adını son 16 turuna yazdırmak istiyor.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Belçika'nın Anderlecht takımına konuk olacak. 20 Şubat Perşembe günü Brüksel'deki RSC Anderlecht Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'te başlayacak Anderlecht - Fenerbahçe maçı TRT 1 ve Tabii platformundan canlı yayımlanacak.

Müsabakayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. Scharer'in yardımcılıklarını Stephane De Almeida ve Jonas Erni üstlenecek.