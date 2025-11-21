İki toplumlu Birleşik Kıbrıs Barış İnisiyatifi İngiliz Yüksek Komiseri Michael Tatham ile görüştü.
Haravgi gazetesi, inisiyatiften yapılan açıklamaya dayandırdığı haberinde, görüşmede Kıbrıs sorununun çözüm olasılıklarının ele alındığını ve inisiyatifin çalışmalarıyla hedeflerinin sunulduğunu yazdı.
Gazete, yeni bir Kıbrıslı Türk liderin seçilmesiyle yaratılan fırsat penceresinden ve müzakere sürecinin yeniden başlamasına yönelik umudun yeniden yeşermesinden bahsedildiğini kaydetti.
Habere göre, Tatham da, İngiltere’nin Kıbrıs sorununun BM kararları çerçevesinde çözülmesini kararlı şekilde destekleyeceğini belirtti.