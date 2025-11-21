Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, Brunner görüşmeyle ilgili “X” platformunda yaptığı paylaşımda, Avrupa Komisyonu’nun, Güney Kıbrıs’ın Schengen'e katılımı konusundaki teknik hazırlık çabalarına ilişkin desteğini ifade etti.

Rum kesiminin Schengen'e tam katılımına yönelik gidişatıyla alakalı ilgili ise Brunner, Güney Kıbrıs’ın tüm alanlardaki teknik hazırlığı hızlı bir şekilde tamamlama konusundaki çabalarında Avrupa Komisyonu’nun tam desteğine sahip olduğunu yineledi.

Gazete, Brüksel’in konuyla ilgili akıllı sınır kontrol sistemlerini ileriye götürdüğünü de ekledi.