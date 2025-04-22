Kıbrıs’taki her iki tarafın, BM Genel Sekreteri tarafından kişisel temsilcinin atanması konusunda beklemede olduğu belirtildi.

Haravgi gazetesi elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in kişisel temsilci olarak kimi atacağına karar verdiğini bununla birlikte Maria Angela Holguin’in yeniden atanıp atanmayacağı konusunun ise henüz bilinmediğini yazdı.

Holguin’in, bu misyonu üstlenmekle ilgili olasılıkları değerlendirdiğini yazan gazete bu bilgilerin doğrulanmadığını, her iki tarafın tezlerinin çok iyi bilindiğini bu nedenle keşif amaçlı temaslara gerek olmayacağını da belirtti.

Her iki tarafın ayrıca, 5 Mayıs’ta gerçekleştirilecek liderler görüşmesini beklediğini yazan gazete liderler görüşmesinde Güven Yaratıcı Önlemlerin, özellikle geçiş kapılarının açılması konusunun görüşülmesine devam edileceğini belirtti.

Habere göre yetkili kaynaklar gazeteye yaptıkları açıklamada bu iki konuda görüş birliklerinin sağlanmasının zor olacağı yorumunda bulundular.

Liderler görüşmesine kadar müzakerecilerin, bir görüşme daha yapması beklenirken iki toplumlu Gençlik Komitesi’nin de ilk toplantısını Mayıs başında yapması planlanıyor.