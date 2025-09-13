İskele - Ercan anayolu üzerinde dün meydana gelen trafik kazasında 23 yaşındaki Mwamba Salem Kıtoka ile yanında yolcu olarak bulunan 22 yaşındaki Safi Divene Mavuba hayatını kaybetti, ikisi bebek 6 kişi yaralandı.

Feci kaza saat 14.45 sıralarında meydana geldi.

31 yaşındaki Merve Avcı, yönetimindeki SC 470 plakalı araç ile Ercan istikametine doğru seyrettiği esnada Gönendere köyü yakınlarında dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan 23 yaşındaki Mwamba Salem Kıtoka yönetimindeki JG 463 plakalı araç ile yüz yüze çarpıştı.

Kaza sonucu JG 463 plakalı araç sürücüsü 23 yaşındaki Mwamba Salem Kıtoka ile aynı araçta yolcu olarak bulunan 22 yaşındaki Safi Divene Mavuba

olay yerinde yaşamlarını yitirdi.

Kaza sonucu yaralanan JG 463 plakalı araçta yolcu olarak bulunan ve isimleri henüz tespit edilmeyen bir kadın, Gazimağusa Devlet Hastanesine, bir kadın ve bir erkek ile SC 470 plakalı araç sürücüsü Merve Avcı ve aynı araçta yolcu olarak bulunan bir buçuk yaşındaki kız bebek Karla Avcı ve bir buçuk yaşındaki erkek bebek Karan Avcı ise kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.