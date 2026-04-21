Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında devlet ve hükümet yetkililerini ziyaret eden Şehit Yalçın İlkokulu öğrencilerini kabul etti.

Başçeri, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’ne gelen çocukların bayramını kutlayarak, öğrencilerle sohbet etti, onlara hediye verdi. Öğrenciler de Başçeri’ye çiçek takdiminde bulundu.

“Sizler, büyük Türk milletinin birer ferdisininiz.” diyen Başçeri, kendisini ziyaret eden çocukların gelecekte bu makamlarda oturabileceğini belirtti.

Başçeri, “Sizler de ülkenin başbakanı, cumhurbaşkanı, bakanı, sanayicisi, öğretmeni ve doktoru olunca, Türk milletinin bütünlüğü içinde, birbirinize destek olmanın keyfini yaşayacaksınız.” ifadelerine yer verdi.

Başçeri, konuşmasının ardından makam koltuğunu Şehit Yalçın İlkokulu beşinci sınıf öğrencisi Toprak Çınar İlpars’a devretti.

İlpars, iki devlet arasındaki bağları daha da güçlendireceğini ifade etti.