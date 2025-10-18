18.10.2025 tarihinde saat 01.00 sıralarında Girne’de Çanakkale Sokak üzerinde, İ.Ü. (K-23) isimli kadın, 293 promil alkollü içki tesiri altında sarhoş bir vaziyette bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi.

Aynı gece saat 04.30 sıralarında Gazimağusa’da Şerifarzık Sokak’ta Y.M. (E-24) isimli erkek şahıs da alkollü vaziyette benzer şekilde rahatsızlık çıkardı. Her iki kişi de tutuklandı. Soruşturma sürüyor.