Dijital Kültür Derneği tarafından KibrisTarih.com, Atatürk Öğretmen Akademisi Kütüphanesi ve Atatürk Öğretmen Akademisi Viki Kulübü iş birliğiyle düzenlenecek konferansta, Kıbrıs Türkü roman yazarlarının eserleri, yazın hayatları ve edebiyat dünyasındaki etkileri ile kültür dijitalleşmesi ele alınacak.

Konferansta, Akademisyen Doç. Dr. Mihrican Aylanç ve Roman Yazarı Doç.Dr. Sultan Okumuşoğlu konuşmacı olarak yer alacak.