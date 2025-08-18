Türkiye’den ülkeye tatil için gelen ve önceki gün gittikleri denizde 200 metre içeride sürmesi gereken deniz aracını insan hayatını tehlikeye sokacak şekilde kullanarak mendirek direğine çarpan Ömer Faruk Karabal ve eşi ciddi şekilde yaralandı.

Olay Girne’de önceki gün saat 18.00 sıralarında meydana geldi.

31 yaşındaki Ömer Faruk Karabal, kiraladığı deniz aracını (Jet Car), kıyıdan en az 200 metre mesafede, deniz içerisinde kullanması gerekirken, insan hayatını tehlikeye atacak veya herhangi bir kişiye zarar verebilecek şekilde kullanıp kıyıya yaklaşması sonucu, mendirekte bulunan kayalıklara çarptı.

Olay sonucu yaralanan Ömer Faruk Karabal ve deniz aracında yolcu olarak eşi 31 yaşındaki eşi, kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan ilkyardım tedavilerinin ardından taburcu oldular.

Sabah saatlerinde taburcu edilen zanlı Karabal dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlı Ömer Faruk Karabal’ın ‘İhmalkar eylemde bulunma’ suçundan tutuklandığını kaydetti. Yıldız, zanlının önceki gün bir deniz sahilinde denizden 200 metre içeride sürmesi gereken deniz aracını dikkatsiz kullanarak mendirek direğine çarptığını hem kendinin hem de eşinin ciddi şekilde yaralandığını kaydetti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

“SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VERİN”

Mahkemede söz hakkı tanınan zanlı Karabal, ayaklarında 20’ye yakın dikiş, ellerinde ve başında derin ve açık yaraların olduğunu belirterek hücre dışında ev hapsi verilmesini ve hijyenik açıdan hücrelerde sağlığını kontrol edemeyeceğini beyan etti. Yargıç Hazal Hacımulla, zanlı hakkında yürütülen soruşturmanın devam ettiğine dikkati çekerek 2 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.