Girne-Karakum bölgesi, 16 Ağustos Cumartesi sabaha karşı silah sesleriyle uyandı. Karakum’da Uğur Mumcu Caddesi üzerinde bulunan "Doğtech Motors" adlı oto galeriye saat 01.30 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi

Galeri önüne gelen zanlı, tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu tabanca ile iş yerine 7 el ateş açtı.

Saldırı sonucu galeride bulunan üç araçta maddi hasar meydana gelirken, olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

Olayın ardından yapılan geniş çaplı polis operasyonunda Beraat Atız ve Mehmet Kılıç isimli iki zanlı tutuklanarak dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

EVDEN YÜKLÜ PARA VE UYUŞTURUCU ÇIKTI…

Adli Şube’de görevli polis memuru, güvenlik kamerası görüntülerinden zanlıların tespit edildiğini ve evlerine baskın düzenlendiğini açıkladı.

Yapılan aramada, 10 bin TL ve 10 bin Sterlin nakit para, 4 gram uyuşturucu, Metal öğütücü, el yazısı ile çok sayıda döküman bulundu.

Ayrıca olay yerinde 7 boş kovan ve 2 mermi çekirdeği toplandı.

TELEFON ŞİFRELERİNİ VERMEDİLER…

Polis, zanlıların cep telefonlarının şifrelerini vermediğini, soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü ve silahı ateşleyen kişinin henüz netleşmediğini vurguladı. Evden alınan kıyafet ve şapkaların da inceleneceği belirtildi.

Yargıç Hazal Hacımulla, soruşturmanın ciddiyetine dikkat çekerek zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi.