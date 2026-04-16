Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) yönetimi dün Teknecik’te basın toplantısı düzenledi.

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun, yapılan yatırımlarla birlikte kurumun çok ciddi bir ivme yakaladığını söyledi. Uzun, “Hem borçların yapılandırılmasında hem de kurumun ayağa kaldırılmasında çok ciddi bir ivme yakalanmıştır. Bütün dünyadaki enerji üretim tesislerinin bakım ve onarım dönemleri, enerji ihtiyacının en düşük olduğu dönemlerde yani bahar aylarında yapılmaktadır. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetimi olarak da bizim izlediğimiz yöntem budur. Yaz döneminde elektrik kesintileri yaşanacağı ve sıkıntılar yaşanacağı konusunda bazı iddialar ortaya atılmıştır ve bu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır” dedi.

Son zamanlarda bölgesel yaşanan planlı kesintiler hakkında da açıklama yapan Uzun, “Son zamanlarda yaşanan kesintiler, bölgelerdeki trafo merkezlerinin genişletilmesi ve yenilenmesi ile alakalıdır. Üretimden kaynaklanmıyor. Yeni hatların çekilmesi ve yenilenmesi çalışmaları yapılmaktadır. Kurum olarak çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. Yeniboğaziçi, Tatlısu ve Lefkoşa bölgelerinde yeni iletim hatları yapılmaktadır ve bunlara bağlı kapasite artırımları da gerçekleştirilmektedir. Yeniboğaziçi ve Lefkoşa trafo merkezlerinde yenileme ve kapasite artırımı çalışmaları da sürdürülmektedir. Kurum tüm bu yatırımları borçlanmadan yapmaktadır. Yakıt stokumuz vardır. Bu süreçte savaştan dolayı devam eden olumsuz durumları halkımıza yansıtmadık ve enerji fiyatlarında artışa gitmedik” dedi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Genel Müdürü Dalman Aydın da,

Termik santrallerde arızaya neden olan kart sisteminin revize edilmesiyle ilgili çalışma yapıldığını kaydetti. Aydın, “Geçmiş yıllarda elektronik kart arızalarına bağlı olarak santral devre dışı bırakmaktaydı. Bizler de üretimi duran bu elektronik kart sistemini tamamen revize ederek tüm sistemi yeniledik ve bu çalışmanın bir ay içerisinde tamamlanması beklenmektedir. Bu çalışmayla birlikte santrallerimizin devre dışı kalma süresi kısalacaktır” dedi.

Santraller hakkında bilgi veren Aydın, “Türkiye’den gelen mobil santrallerden 5 tanesi sorunsuz çalışmaktadır. 6. Santral de sorunsuz çalıştırılmıştır. 7. Santral ise ihtiyaç duyulan saatlerde devreye alınmaktadır. Bazı parçaları değiştikten sonra yaz döneminde o da tamamen devreye alınacaktır. Bu makinelerin bakımları ve tamirleri dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de yaz dönemi öncesinde rutin bir şekilde yapılmaktadır ve santrallerin devre dışı kaldığı iddiaları tamamen gerçek dışıdır” diye konuştu.

Aydın, “8 adet dizel jeneratörün 3 tanesi çalışmaktadır. 1 tanesi emniyet amaçlı devre dışı bırakılmıştır. Diğer 3 adet makinenin bakımları ve arızalı kısımlarının yapım çalışmaları ise devam etmektedir. Yaz dönemi öncesinde jeneratörlerimiz devreye girecek şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Diğer 3 makinemiz de devreye alındığında yaz dönemi öncesinde 6 makine devrede olacaktır. Diğer 2 makine ile ilgili de çalışmalar devam edecek ve yaz dönemine yetiştirmeye çalışacağız” dedi.

Aydın, “Yaz aylarında ihtiyaç olacak enerjiyi halkımıza sağlamakla yükümlüyüz Gereken tüm desteği Yönetim Kurulumuz sağlıyor ve ekiplerimiz tarafından gerekli çalışmalar yapılıyor. Ancak kamuoyunda ‘KIB-TEK makinelere bakmıyor, arıza yaşanıyor, ilgilenilmiyor” iddiaları vardır. Kurumun bazı kesimlerin yansıtmaya çalıştığı gibi görevlerini yerine getirmiyor iddiaları yanlıştır” ifadelerini kullandı.