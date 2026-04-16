Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), Yeşil Hat üzerinden gerçekleştirilecek hellim ihracatında uzun süredir devam eden en büyük engelin aşılmak üzere olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, ihracat için zorunlu olan denetim sürecinin önünü açacak önemli bir gelişme yaşandı.

Yeşil Hat üzerinden yapılacak hellim ihracatında kritik rol oynayan denetim kuruluşu Bureau Veritas (B.V.) Paris Ofisi’nin atama sürecinin tamamlandığı bildirildi. Bu gelişmeyle birlikte, ihracat için zorunlu olan hijyen denetimlerinin yakın zamanda başlaması bekleniyor.

Bilindiği üzere hellim, 2021 yılında 2021/591 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü ile Avrupa Birliği’nde Menşe İsmi Korumalı Ürün (PDO) olarak tescil edilmiş, eş zamanlı olarak 2021/586 sayılı karar ile de Yeşil Hat Tüzüğü (YHT) kapsamına alınmıştı. Ancak PDO çerçevesinde 22 çiftlik ve 4 imalatçı KTSO üyesi sertifikalarını almış olmasına rağmen, Yeşil Hat üzerinden ihracat için gerekli olan hijyen denetimleri, denetçi kuruluşun Güney Kıbrıs tarafından atanmaması nedeniyle hayata geçirilememiş ve bu durum yaklaşık 5 yıl süren bir mağduriyete yol açmıştı.

KTSO’nun da aktif üyesi olduğu Avrupa Birliği İki Toplumlu Gayrı Resmî Hellim Çalışma Grubu’nun bugün gerçekleştirilen toplantısında, beklenen atama sürecinin tamamlandığı bilgisi paylaşıldı. Bu gelişme, 2021 yılındaki PDO tescilinden bu yana devam eden tıkanıklığın aşıldığını ve artık sürecin uygulama aşamasına geçileceğini ortaya koydu.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası, diğer paydaşlarla birlikte 5 yılı aşkın süredir yürüttüğü kararlı mücadelenin bu aşamaya ulaşmasının, imalatçılar açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Denetimlerin başlamasıyla birlikte PDO sertifikalı üreticilerin ihracat sürecinin hız kazanacağı, Yeşil Hat üzerinden yeni pazarlara erişim sağlanacağı ve zorlu ekonomik koşullar altında sanayiciler için yeni bir ihracat kapısının açılacağı ifade edildi.

KTSO, hellim imalatçılarının temsilcisi olarak sürecin yakın takipçisi olmaya devam edeceklerini kamuoyuna duyurdu.