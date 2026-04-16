Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Öğrenci Gelişim, Etkinlikler ve Spor İşleri Müdürlüğü ile Turizm Fakültesi ve DAÜ Havacılık Kulübü iş birliğinde düzenlenen etkinlikte, HÜRKUŞ’un ilk deneysel test pilotu Murat Özpala öğrencilerle bir araya geldi. DAÜ Mustafa Afşin Ersoy Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen söyleşide Özpala, havacılık kariyerine ilişkin deneyimlerini paylaşarak gençlere ilham verdi.

Söz konusu etkinliğe DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, DAÜ Turizm Fakültesi Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr. İlkay Yorgancı ve Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Tuna Karatepe’nin yanı sıra akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Turizm Fakültesi Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr. İlkay Yorgancı, katılımcılara hoş geldiniz diyerek çok özel bir misafiri ağırladıklarını belirtti. Murat Özpala’yı ağırlamaktan büyük bir gurur duyduklarını ifade eden Yrd. Doç. Dr.Yorgancı, etkinliğin sadece Sivil Havacılık Bölümü öğrencileri için değil, tüm öğrenciler için vizyon geliştirici nitelikte olacağını vurguladı. Öğrencilerin son derece değerli bir isimle bir araya geldiğini dile getiren Yrd. Doç. Dr. Yorgancı, katılımcılara Özpala’nın özgeçmişi hakkında da bilgi aktardı.

Ardından konuşan Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Karatepe, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin yasayla kurulan ilk devlet üniversitesi olduğunu ifade ederek, üniversite hakkında bilgiler paylaştı. Prof. Dr. Karatepe DAÜ’nün, 1986 yılından bu yana birçok etkinlik ve başarıya imza atan ve Kuzey Kıbrıs’ta pek çok ilke öncülük eden köklü bir eğitim kurumu olduğunu vurguladı. DAÜ’nün başarılarıyla rol model bir üniversite konumunda bulunduğunu belirten Prof. Dr. Karatepe, seçkin akademik kadrosu ve dünya genelinde elde ettiği başarılı sıralamalarla uluslararası düzeyde saygın bir yere sahip olduğunu ifade etti. Üniversite bünyesinde sürekli bir etkinlik akışı bulunduğunu da dile getiren Prof. Dr. Karatepe, DAÜ’nün yalnızca akademik alanda değil, topluma hizmet noktasında da önemli çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.

Program kapsamında havacılık sektörü, test pilotluğu süreçleri ve HÜRKUŞ projesine dair önemli bilgiler aktaran Özpala, öğrencilerin sorularını da yanıtladı. Etkinlik, Turizm Fakültesi Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr. Yorgancı tarafından Özpala’ya plaket takdim edilmesinin ardından son buldu.