Creditwest Bank, finansal okuryazarlık bilincini erken yaşlarda yaygınlaştırmak amacıyla lise öğrencilerine yönelik eğitim programına başladı. Geçtiğimiz hafta Doğa Koleji lise öğrencilerine yönelik “Parayı Anlamak, Birikim, Krediler ve Merkez Bankaları” başlıklı bilgilendirici bir seminer düzenlendi.

Creditwest Bank Pazarlama Müdürü Serap Dönmez tarafından gerçekleştirilen seminerde öğrenciler; paranın temel işlevleri, bilinçli birikim yapmanın önemi, kredi kullanımında dikkat edilmesi gereken noktalar ve merkez bankalarının ekonomideki rolü hakkında kapsamlı bilgiler edindi.

Etkileşimli sunum ve görsellerle desteklenen etkinlikte öğrenciler, günlük hayatta finansal kararlar alırken dikkat edilmesi gereken konular üzerine sorular yönelterek aktif katılım sağladı. Seminer boyunca özellikle bütçe yönetimi, tasarruf alışkanlığı ve bilinçli finansal davranışlar gibi konulara vurgu yapıldı. Doğa Koleji yetkilileri, gençlerin finansal bilinç kazanmasına sağladığı katkılardan dolayı Creditwest Bank’a teşekkür etti.

Creditwest Bank İnsan Kaynakları Müdürü Bilge Alsancak, “Creditwest Okulda” konsepti kapsamında lise öğrencilerine yönelik finansal okuryazarlık eğitimlerine başladıklarını belirtti. Alsancak, ekonomik bilincin küçük yaşlarda aile içinde şekillendiğine dikkat çekerek, bu eğitimlerle gençlerin finansal farkındalığını artırmayı hedeflediklerini ifade etti. Verilen katkının hem ülke ekonomisine hem de aile bütçesine olumlu yansımalar sağlayacağını vurguladı.

Creditwest Bank, gençlere yönelik “Finansal Okuryazarlık Eğitimi” programını yıl boyunca farklı okullarda sürdürmeyi ve bu eğitimleri uzun soluklu bir proje olarak devam ettirmeyi hedeflemektedir.