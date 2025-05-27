Posta Dairesinde örgütlü üç sendika, postanelerde personel, araç ve tuvalet eksikliği olduğu gerekçesiyle uyarı grevi yaptı.

Uyarı grevi yapan Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) ve Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) sorunların çözümüne yönelik somut adım atılmadığı takdirde süresiz greve gidilebileceği uyarısında bulundu.

Sendika başkanları Posta Dairesinin bağlı olduğu Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önünde basına açıklamalarda bulundu.

Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, sorunlarla ilgili iki ay önce grev yaptıklarını ve Bakanlığa, eksikliklerle ilgili liste verdiklerini anımsattı; “Bugün oldu ne ses var ne seda” dedi.

2025 Ocak ve Şubat’ta devlete istihdam yapıldığını, ancak yeni istihdam edilenlerin ne iş yaptığından bakanların dahi haberinin olmadığını ileri süren Serdaroğlu, istihdam edilenler partili olduğu ve iş yoğunluğu olan dairelere girmek istemedikleri için postanelere istihdam yapılmadığını savundu.

Serdaroğlu şöyle devam etti;

“Hatta zaman zaman kendi bakanlıklarında işe başlayanlardan Bakanların bile haberleri yok. Posta Dairesi’nde istihdama ihtiyaç var. Ama yandaşlar yoğunluk olan dairelere girmek istemiyorlar. Tamamen onların arzusuna göre istihdam yapılıyor. Bu hükümetin derdinin halk olmadığının, halkın hizmet alımı olmadığının ve halkın refah seviyesini yükseltmek olmadığının bilinmesi gerekir”

“Motosiklet yok, araç yok, tuvalet bile yapılmamış” diyen Ahmet Serdaroğlu, dünkü uyarı grevinin “son ikaz” niteliğinde olduğunu kaydetti.

KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan da devlete istihdamın “partizanca” yapıldığını, Bakanın iki akrabasının istihdam edildiğini ve bunların işe gelmeden maaş aldığını söyledi.

İşe alınan Bakanın akrabalarından birisi adına gece bekçisi olması için yazı yazıldığını da ileri süren Bengihan, gece bekçisi yapılmak istenmesinin arkasındaki nedenin ise gözden uzak tutulmak istenmesi olduğunu kaydetti.

Araç eksikliğine işaret eden Güven Bengihan, Türkiye’ye analiz için gitmesi gereken kan örneklerinin, Kaymaklı şubesi çalışanı tarafından şahsi aracıyla toplanarak havalimanına götürüldüğünü savundu.

Postanelerde iş hacminin arttığını da kaydeden Bengihan, “Bugün postalar dağıtılamıyor, iş yükü 5 misli arttı” dedi.

Tuvalet sıkıntısına da değinen Bengihan, Lefke Postanesinde tuvalet bulunmadığına, Merkez Postanede ise tuvaletin sıkıntılı olduğuna da işaret etti.

Eksikliklerle ilgili Bakanlığa ilk yazının 2 Temmuz 2024’te gönderildiğini belirten Bengihan, “Somut adım atılmazsa çarşamba günü süresiz grev de dahil demokratik hakkımızı kullanacağız” dedi.