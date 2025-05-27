Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Erenköy’de yaşanan okul otobüsü kazasının ardından öğrenci güvenliğine dikkat çekmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı önünde ortak eylem gerçekleştirdi. Eğitimde öğrencilerin ve öğretmenlerin karşı karşıya kaldığı güvenlik sorunlarına dikkat çeken öğretmen sendikaları, “Devlet okullarını ve çocuklarımızı sahipsiz bırakmayacağız” yazılı pankart açtı.

Eylemde konuşan KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, Erenköy Lisesi öğrencilerinin yaşadığı kazaya dikkat çekerek, olayın ihmal ve denetimsizlik sonucu meydana geldiğini söyledi.

Kazayla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın sorumluluk almaktan kaçındığını savunan Eylem, “Ulaştırma Bakanı suçu Eğitim Bakanlığı’na, Eğitim Bakanı da Ulaştırma Bakanlığı’na atıyor. Kimse sorumluluk üstlenmiyor. Çocuklarımız bu kazayı şans eseri ucuz atlattı” dedi.

Öğretmenlere yönelik baskıların sürdüğünü savunan Eylem, Bekirpaşa Lisesi’nde disiplin tüzüğüne karşı çıkan öğretmenlere gözdağı verildiğini, tam gün eğitim uygulamasına karşı çıkan öğretmenlerin ise cezalandırılmaya çalışıldığını ileri sürdü.

Eğitimde kaosun devam ettiğini ileri süren Eylem, “Bu bakanlık, bu hükümet eğitimi gözden çıkarmıştır. Eğitim Bakanı kimin bakanıdır? Talimatların mı, torpillerin mi, siyasal dayatmaların mı?” diye sordu.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş de eylemde yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na yönelik eleştirilerde bulunarak “Bu yılda bir çivi bile çakamadı” dedi.

Bakanlığın okul inşaatlarıyla ilgili söylemlerine işaret ederek, söz konusu okulların büyük bölümünün belediyeler, özel kişi ve kurumlar tarafından yapıldığını ya da tadilatlarının üstlenildiğini ifade eden Maviş, “Meclis kürsüsünden boş konuşmak başka, icraat yapmak başka” ifadelerini kullandı.

Havaların ısındığını ve 218 konteynerde 5 bini aşkın öğrencinin eğitim aldığını söyleyen Maviş, bu koşulların sürdürülemez olduğunu belirtti. Taşımacılık konusuna da değinen Maviş, ülkede her iki öğrenciden birinin eski ve yetersiz araçlarla, güvensiz koşullarda taşındığını belirtti. Toplam 815 aracın 23 bin öğrenciyi taşıdığını ifade eden Maviş, bu tabloya rağmen gerekli adımların atılmadığını savundu.

Taşımacılık sisteminin çağdaşlaştırılması için çözüm önerilerini de sıralayan Maviş, Kalkınma Bankası üzerinden otobüs işletmecilerine uzun vadeli ve düşük faizli kredi verilmesini, bu sayede araçların gençleştirilmesini talep etti. KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel ise taşımacılık sisteminin ciddi yapısal sorunlar içerdiğini belirtti. Araçların eski olması ve taşımacılıkla ilgili sistemin yıllardır bir rant düzenine dönüşmüş olması nedeniyle öğrencilerin büyük bir risk altında olduğunu savunan Gökçebel, bu sisteme dair geçmişte birçok dosya ortaya çıkmasına rağmen bunların üzerinin kapatıldığını, bugünkü yönetimin de aynı anlayışı sürdürdüğünü ileri sürdü.

“Çocuklarımız rastgele yaşarsa yaşayacak, ölürse de ‘takdir-i ilahi’ denilecek bir düzende yaşıyoruz” diyen Gökçebel, gelinen noktada çocukların güvenliğinin iktidarın öncelikleri arasında olmadığını savundu.