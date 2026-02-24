Mecliste konuşan CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Fiber Optik Protokolü'nün; Anayasa'ya, yasalara aykırı olduğunu, ülkenin gelir kaybına uğramasına sebep olacağını, devletin yetkilerinin devredileceğini, rekabeti ortadan kaldıracağını, eşitsizlik ve tekel yaratacağını kaydetti.

İncirli, hükümete, protokolü geri çekme çağrısı yaptı, devletin bugüne kadarki yatırımlarına, tecrübesine, kurumlarına yazık olduğunu söyledi.

Kimsenin altyapıya karşı olmadığını hatta herkesin fikir birliği içinde olduğunu ancak sürecin çok kötü yürütüldüğünü, istişarelerin hiç yapılmadığını, protokol yapılırken Anayasa'ya, yasalara, ülkeye göre uygun olup olmadığına bakılmadığını ifade eden İncirli, protokol imzalanırken de bunların yapılmamasını eleştirdi.

İncirli, hükümetin bir gailesi olmadığını gördüklerini ve hükümetin “gemileri yaktığını” ifade ederek, “Suya batacaksınız.” dedi.

“Biz gerçekten devlet miyiz diye kendinize bir sorun” diyen İncirli, hükümetin, ülkeyi, kurumları, yatırımcıları dışladığını, protokol ile tüm bunların görmezden gelindiğini söyledi, vergi muafiyetinin neye göre verildiğini sordu.

Fiber optik yatırımının ülkede çok gerekli bir yatırım olduğunu ancak söz konusu protokolün ülkeye uygun olmadığını ifade eden İncirli, protokolü maddeler üzerinden değerlendirdi ve tek bir yatırımcıya imkanlar sunulduğunu, ülkede tekelleşme yaratılmak istendiğini kaydetti.

İncirli, hükümetin, doğabilecek “vahim” sonuçların farkında olmadığını, çünkü vergi imtiyazı da sağlandığını belirterek, eleştiriler yaptı, “vergi muafiyetinin inanılır gibi olmadığını”, yasaları ancak Meclisin yapabileceğini belirtti.

Vergi imtiyazı yanında münhasır işletme haklarının da devredildiğini, egemenlikten vazgeçildiğini işaret eden İncirli, devletin en güçlü hakkının devredilemeyeceğini ama hükümetin devletin temelini sarstığını kaydetti.

İncirli, protokolün Anayasa'ya aykırılıkları olduğunu ancak Başsavcılıktan görüş istenmediğini ifade ederek, görüş istenmemesinin “kötü niyet” olduğunu savundu.

İncirli, Anayasa ve yasalara aykırı geçirilen protokole karşı tüm milletvekillerini hassasiyete çağırarak, “Anayasa'ya uygun hareket edin, devletin temellerini sarsmak üzeresiniz, biz gereken tüm uyarıları yaptık, ama siz hiç dinlemediniz, neden görüş almadınız, buna karşı günahınız boynunuzadır.” dedi.

İncirli, Başbakan'dan neden görüş alınmadığı ile ilgili açıklama isteyerek, devletin yetkilerini devredemeyeceğini kaydetti, hükümetin Anayasa üzerinde olmadığını, böyle davranamayacağını dile getirdi.

İncirli, Anayasa'nın ülke için önemine vurgu yaptı ve protokol ile bu teminat altına alınan stratejik altyapı olan iletişimin devredilemeyeceğini kaydetti. Devletin gelirlerinden de imtiyaz verildiğini ifade eden İncirli, hükümetin büyük bir suç işlediğini, ihanet içinde olduğunu söyledi.