Bakanlık'tan verilen bilgiye göre, kaktüs koşnili "dactylopius opuntiae"nin KKTC yaygınlığının belirlenmesi ve biyolojik mücadelesine yönelik proje kapsamında, Aralık 2025’te Serdarlı bölgesinde yapılan arazi çalışmalarında kaktüs koşniliyle beslenen "avcı böcek (hyperaspis trifurcata)" tespit edildi. Koşnilin Güney Amerika kökenli olduğu ve Akdeniz havzasında biyolojik mücadele ajanı olarak kullanıldığı kaydedildi.

Kaktüs koşniliyle ilgili proje, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü ve Ankara Üniversitesi i şbirliğinde, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi'nin (KEİ) desteğiyle yürütülüyor.

Böceğin doğal yol veya taşımacılık faaliyetleriyle Ada'ya ulaşmış olabileceği kaydedilen açıklamada, "Şu anda Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün Türkmenköy İstasyonu’nda kurulan üretim odalarında faydalı böceğin kitle üretimine başlandı. Nisan ayında belirlenen pilot bölgelere salım yapılması ve zararlının kontrol altına alınması hedefleniyor." denildi.

-Güney Kıbrıs'a da verilecek

Bakan Çavuş konuyla ilgili olarak, iki toplum arasında yapılan teknik görüşmelere de değinerek , zararlı ile mücadele kapsamında yürütülen proje sayesinde önemli bir ilerleme kaydedildiğini belirtti. KKTC’de yürütülen çalışmaların bu alanda önde olduğunu ifade eden Çavuş, yapılan çalışmanın Ada genelinde kültürün önemli bir parçası olan babutsanın yeniden kazanılması açısından büyük bir umut olduğunu vurguladı.

Çavuş ayrıca, faydalı böceğin KKTC’de tespit edilmesinin her iki toplum için de önemli bir kazanım olduğunu, yakın zamanda Güney Kıbrıs’ın talep ettiği faydalı böceğin kendileriyle paylaşılacağını açıkladı.

Son yıllarda biyolojik mücadelede önemli adımlar atıldığı belirtilen açıklamada, avcı böceklerin kitle üretimi için Türkmenköy İstasyonu’nda üretim odalarının kurulduğu kaydedildi.

Öte yandan narenciye zararlısı Asya turunçgil psillidiyle (diaphorina citri) mücadele kapsamında son iki yılda 90 bin adet parazitoid böceğin (tamarixia radiata) doğaya salındığını, ancak faydalı böceğin kalıcı olabilmesi için salım yapılan alanlarda ilaçlama yapılmaması gerektiği belirtildi.