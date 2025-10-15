Zehirli Kahve ve Yiyeceklerle Dört Kurban
Ana Paula Veloso Fernandes’in, kurbanlarına zehirli kahve ve yiyecekler vererek öldürdüğü tespit edildi. Genç kadının cinayet serisi şöyle gelişti:
-
Ocak ayında: Guarulhos’ta kiracı gibi davrandığı Marcelo Fonseco’yu zehirledi ve cesedini çürümeye terk etti.
-
Nisan ayında: Çöpçatanlık uygulamasından tanıştığı Maria Aparecida Rodrigues’i evinde zehirli kahve ile öldürdü.
-
Kısa süreli sevgilisi: 21 yaşındaki Tunuslu Hayder Mhazres’i, "hamileyim" yalanıyla kandırarak milkshake’e karıştırdığı zehirle öldürdü. Dördüncü kurbanın kimliği ise belirtilmedi.
Cinayetten Önce Zehri 10 Köpekte Test Etti
Soruşturmada ortaya çıkan en kan dondurucu detay ise, Fernandes’in cinayetlerden önce kullandığı zehrin etkisini test etmek amacıyla 10 köpeği öldürdüğünü itiraf etmesi oldu. Polis, seri katilin eylemlerine ikiz kardeşi Roberta Cristina Veloso Fernandes ve arkadaşı Michelle Paiva da Silva’nın da yardım ettiğini belirledi.
Emniyet Genel Müdürü Halisson Ideiao, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ana Paula öldürmekten zevk alıyor. Motivasyonunun pek bir önemi yok, o öldürmek istiyor" ifadelerini kullanarak katilin psikolojik durumu hakkında çarpıcı bir yorumda bulundu.