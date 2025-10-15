Poker turnuvalarına eklenen WSOP ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, uluslararası turizm sahnesinde güçlü bir adım daha attı.

Dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olan WSOP, Merit Poker ve Merit Otelleri’nin ev sahipliğinde görkemli bir açılışla başlayıp bir haftayı geride bıraktı.

İlk hafta turnuva kayıtlarının ağırlığı Avrupalı oyuncu olmak üzere 80 ülkeden 3000 üzerinde kişi turnuva için ülkemize geldi.

Poker turnuvası için gelen binlerce turist ve kendilerine eşlik eden yakın çevreleriyle sayısı 6 bini bulan poker misafirleri Girne, Alsancak, Karşıyaka ve Karaoğlanoğlu bölgelerindeki ekonomiye önemli bir katkı yapıyor.

Yakın çevrelerinin de onlara eşlik etmesi ile toplam turist girişinin 6000 üzerinde olduğu hesaplanıyor. Turnuva Turizmi anlamında dünya geneli içerik paylaşımları yapışması oldukça verimli bir tanıtım faaliyeti olma özelliğini de taşıyor.

Uzun zamandır yürütülen gayretli çalışmaların neticesi olarak, bu dev etkinlik KKTC’yi dünya oyun severlerin gündeminin merkezine taşıdı.

Turnuva turizminin yarattığı ekonomik ve tanıtımsal ivme her geçen gün artıyor.

Pokerdeki bu başarıyla birlikte tavla ve briçtte de her yıl katılımcı sayısının artmasıyla birlikte Merit otellerinin öncüsü olduğu turnuva turizmi ülkemizde büyümeye devam ediyor.