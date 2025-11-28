Hristodulidis Türkiye ve Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin BM ve AB üyesi olduğunu ve komşu devletlerle ilgili anlaşmaları Uluslararası Hukuk ve 1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi tahtında yaptığı” cevabını verdi. Hristodulidis, Türkiye’ye “MEB sınırlandırması için diyaloğa” çağrısı da yaptı.

Fileleftheros haberi “Ankara Lübnan İle MEB Anlaşması İçin Köpürüyor… Başkan Türkiye ile MEB Sınırlandırmasına Çağırarak Cevap Verdi” başlığıyla manşete çekti.

Habere göre Hristodulidis “Ankara’dan gelen tepkilere cevabım, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, Türkiye ile deniz sınırlarımızı 1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi tahtında konuşmak üzere Türkiye ile aynı masaya oturmaya hazır olduğunu alenen açıklamaktır.” ifadesini kullandı. Kristodulidis, “Türk tarafı tezlerinden bu kadar eminse, yaklaşımlarına bu kadar güveniyorsa, diğer komşu devletlerle yaptığımız ve yapmaya devam edeceğimiz gibi aynı masaya oturalım, görüşelim, deniz sınırlarımızı belirleyelim.” dedi.

Gazetecilerin, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın tepkisinin, Türkiye ile aynı çizgide olduğuna dikkat çekmesi üzerine Hristodulidis Erhürman’ın yaklaşımını yorumlamayacağını ve bu yaklaşımın, sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin planlamalarını etkilemediğini” söyledi.

Gazete Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli’nin tepki açıklamalarını da okurlarına aktardı.

Politis KKTC’nin ve Türkiye’nin tepkilerini “Erhürman MEB Konusunda: Burada Biz de Varız!” başlığıyla aktardı. Hristodulidis’in açıklamasını ise “Deniz Bölgelerini Sınırlandırma Anlaşması İmzalayalım… Başkan Hristodulidis’in Tufan Erhürman ve Ankara’ya Cevabı” başlığıyla verdi.

Habere göre Türkiye’yi, sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti” ile “aynı masaya oturmaya” çağıran Hristodulidis Cumhurbaşkanı Erhürman’ın Kıbrıslı Türkler, Rum tarafı adanın tamamı için karar verirken müzakerelerin tamamlanmasını bekleyerek dünyadan saklanmayacak” sözüne “Cumhuriyet’in planlamalarını Erhürman’ın tavrı belirlemeyecektir.” diyerek karşılık verdi. Hristodulidis “AB dönem başkanlığında bile, yarın bile müzakerelere Crans Montana’da kalınan yerden devam etmeye hazırız.” dedi.

Haravgi Hristodulidis’in sözlerini “N. Hristodulidis Türkiye’yi Deniz Sınırları İçin Doğrudan Diyaloğa Çağırıyor” başlığıyla aktardı.

Habere göre Rum hükümet kaynakları Rum yönetiminin, “Türkiye’nin tavrını ve müzakerelerin iklimi ile bölgesel dengeleri etkilemesi beklenen bundan sonraki hareketlerini yakından izlediğini ve (enerji) planlamalarına devam edeceğini” söyledi.

Alithia haberini “Erhürman Dışlanmadan Söz Ediyor Hristodulidis De Türkiye’ye Çağrı Yapıyor… Kıbrıs-Lübnan MEB Anlaşmasının Ertesi Günü” başlığı altında özetledi.

Aynı gazete “Tasos’un (Papapdopulos) 2007’deki Anlaşmasını İptal Ettiler” başlıklı haberinde Rum önceki gün Beyrut’ta imzalanan MEB sınırlandırma anlaşmasının, söylendiği gibi güncellenmiş değil, Tasos Papadopulos döneminde imzalanan ancak onaylanmayan anlaşmadan çok farklı olduğunu ve önemli değişiklikler içerdiğini bildirdi.

Gazete edindiği bilgilere dayanarak önceki gün imzalanan anlaşma ile Lübnan’ın 2007’ye göre 2 bin 500-3 bin km² daha fazla deniz alanı edindiğini, Güney Kıbrıs’ın da aynı oranda alanı kaybettiğini yazdı.

Haberde bu değişikliğin, Güney Kıbrıs’ı ziyareti sırasında Lübnan Devlet Başkanı Joseph Aoun tarafından talep edildiği, Rum yönetiminin de kabul ettiği bilgisi verildi.

Buu konuyu Rum Dışişleri Bakanlığı’na sorduğunu yazan gazeteye göre Rum Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs ve Lübnan ortay hattında değişiklik olmadığını, değişen tek şeyin, Lübnan ve İsrail arasındaki, iki ülkenin daha önce anlaşmazlık yaşadığı bir deniz bölgesi olduğunu belirtti. Haberde Lübnan ile İsrail’in 2022’de MEB sınırlandırma anlaşmasına varması ve ilgili deniz bölgesinin koordinatlarını da sunması ile Lübnan’ın söz konusu deniz bölgesini aldığı için MEB alanının da genişlediği bilgisini verdi.