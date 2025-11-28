Alithia gazetesi, Dimitriu’nun “Lok Sabha” (Hindistan Alt Meclisi) Başkanı Om Birla ile görüştüğünü ve görüşmede Kıbrıs sorununun, ikili ilişkilerin ve Güney Kıbrıs’ın AB Konseyi Dönem Başkanlığı’nın ele alındığını yazdı.

Gazete, Dimitriu’ya Güney Kıbrıs’ın Hindistan’daki Yüksek Komiseri Evagoras Vrionidis ile milletvekilleri Nikos Tornaridis, Aristos Damianu ve Hristiana Erotokritu’nun eşlik ettiğini yazdı.

Habere göre Rum Meclisi’nden yapılan açıklamada, Birla’nın iki ülke arasındaki ortak tarihi bağlara, ortak demokratik sürece ve iş birliğinin sürekli gelişimine vurgu yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, Birla’nın, Hindistan’ın Kıbrıs meselesine ezeli desteğini dile getirerek, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’ne (UNFICYP) katkı yaptığını söylediği ve Dimitriu’yu, Rum Meclisi’ne seçilen ilk kadın başkan olmasından ötürü tebrik ettiği belirtildi.

Gazete, Dimitriu’nun Birla’ya, Hindistan’ın Kıbrıs sorunundaki sabit pozisyonu ve desteğinden ötürü teşekkürlerini sunarak, “Kıbrıs’ın 50’den fazla yıldır Türk işgalinin ve istilasının sonuçlarını yaşadığını” dile getirdiğini yazdı.

Habere göre Dimitriu, Rum tarafının Kıbrıs’ta Uluslararası Hukuk ve BM kararlarına uygun, ülkeyi yeniden birleştirecek ve barış ile güvenliği sürekli kılacak bir çözüm taraftarı olduğunu söyledi.

Dimitriu, Güney Kıbrıs’ın Hindistan’ın güvenilir ve değerli bir ortağı olduğunu kaydederek, AB ile ilişkilerinde Hindistan’ı her daim destekleyeceğini kaydetti.

Haberde, görüşmede savunma, teknoloji, denizcilik, inovasyon gibi alanlarda iş birliği perspektiflerinin ele alındığı ve ilişkilerin daha da geliştirilmesi yönünde irade ortaya konulduğu belirtildi.