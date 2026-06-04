Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis’in dün Kazakistan’da gerçekleştirdiği temaslar, Güney Kıbrıs’ın Astana’da büyükelçilik açması ve Güney Kıbrıs ile Kazakistan arasında doğrudan uçuşların başlaması Rum basınında geniş yer buldu.

Fileleftheros gazetesi: “İşbirliğinin Yol Haritası” başlığı altında verdiği haberinde, Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis’in Kazakistan’a gerçekleştirdiği ziyaretin, Güney Kıbrıs ile Kazakistan arasındaki ikili ilişkilerde yeni bir dönemin başlangıcını işaret ettiğini yazdı.

Gazete, Rum diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, “Kazakistanla bir gündem belirlendiğini ve karşılıklı çıkarlar temelinde ilişkilerin geliştirilmesinin öngörüldüğünü” belirtti.

Hristodulidis’in Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Tokayev’le gerçekleştirdiği görüşmede siyasi alanda elde ettiği kazanımın, Kazakistan’ın “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı duyduğunun Tokayev tarafından açıkça dile getirilmesi" olduğunu belirten gazete, Tokayev’in ayrıca BM kararlarına vurgu yaptığını da savundu.

Ekonomik açıdan ise Tokayev’in Hristodulidis’le görüşmesinde, iki ülke arasında ekonomik alanda işbirliği yapılması adına bir yol haritası belirlenmesi ve takibinin iki tarafın Dışişleri Bakanları tarafından gerçekleştirilmesini önerdiğini vurgulayan gazete, söz konusu ekonomik gündemde, iki ülke arasında yatırımların korunması anlaşması imzalanmasının da gündeme geldiğini belirtti.

Habere göre Tokayev, Güney Kıbrıs’ın Güneydoğu Akdeniz'de lojistik alandaki rolüne değinerek “ülkenin bölge için bir kapı olduğu” iddiasında bulundu.

Gazete, Güney Kıbrıs’ın, “Kazakistan’ın kara altyapılarını Güney Kıbrıs’ın denizcilik imkanlarıyla birleştirecek ve Merkez Asya’dan Akdeniz’e çok yönlü bir ağ oluşturacak ‘Trans-Hazar Koridoru’ (Trans-Caspian Corridor) Projesine katılması talebinin de bu çerçevede gerçekleştiğini” aktardı.

- Tokayev, Rum iş insanlarına “Altın Pasaport” teklif etti

Gazete, Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis ve Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Tokayev’in açıklamalarına da yer verdi.

Hristodulidis’in açıklamasında, Kazakistan’ın “Kıbrıs sorunda izlediği ilkeli tutum ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği saygıyla karşıladığını” belirtirken “ikili ilişkilerin geliştirilmesi yönünde ortak kararlığın ortaya konduğunu” söyledi.

- Tokayev: “Ziyaret tarihi bir olay”

Gazete, Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev’in açıklamasında, Hristodulidis’in ziyaretini “tarihi bir olay” olarak nitelendirdiğini aktardı.

Habere göre Tokayev, davetini kabul ettiği için Hristodulidis’e teşekkür etti ve Hristodulidis’in yedi yıl önce Dışişleri Bakanı olarak Astana’yı ziyaret ettiğini hatırlattı.

Gazete, Tokayev’in ayrıca, hükümetler arası işletme konseyi kurulması önerisi yaptığını, Rum iş insanlarına “Altın Vize” programından yararlanmaları çağrısında bulunduğunu yazdı.

- Anlaşmalar

Gazete, iki ülke arasında yüksek öğrenim, bilimsel araştırma, kültür, spor, inovasyon, bilgi teknolojileri ve dijital yönetim alanlarında iş birliği memorandumları imzalandığını da aktardı.

- Büyükelçilik açıldı

Öte yandan Politis gazetesi, Hristodulidis’in Astana ziyareti çerçevesinde “Kıbrıs Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nin” açılışının da gerçekleştirildiğini yazdı.

Habere göre, açılış töreninde konuşan Hristodulidis, Astana’da Güney Kıbrıs ve Güney Lefkoşa’da ise Kazakistan büyükelçiliklerinin açılmasını “tarihi bir dönüm noktası” olarak nitelendirdi.

Gazete, Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Güney Kıbrıs’ın Kazakistan Büyükelçisi Petros Nakuzis ve Kazakistan’ın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Nikolay Zhumakanov’un da açılış töreninde konuşma yaptıklarını aktardı.

Haberde ayrıca, açılış öncesinde Hristodulidis’in Astana’daki “Alem A.I Centre” isimli merkezi ziyaret ederek, yapay zeka çalışmaları hakkında bilgi aldığı da belirtildi.

- Larnaka-Astana ve Larnaka-Almatı arasında doğrudan uçuşlar başlıyor

Gazete bir diğer haberinde ise, Güney Kıbrıs ile Kazakistan arasında doğrudan uçuş seferlerinin başladığını duyurdu.

“Air Astana” havayolu şirketinin Astana’dan Larnaka Havaalanına 2 Haziran tarihinde ilk uçuşu gerçekleştirdiğini hatırlatan gazete, Larnaka-Astana uçuşlarının salı ve cumartesi günleri olmak üzere haftada 2 kez gerçekleştirileceğini hatırlattı.

Gazete, aynı şirketin bugünden itibaren de Almatı-Larnaka seferlerini gerçekleştireceğini, doğrudan uçuşların ilk aşamada Eylül, talep olması durumunda ise daha ileriki bir tarihe kadar devam etmesinin öngörüldüğünü aktardı.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Haravgi: “Kıbrıs-Kazakistan Yol Haritası Masada – Kıbrıs’tan Kazakistan Pazarına Açılım”.

Alithia: “Kazakistan’la Doğrudan Uçuşlar”.