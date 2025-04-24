Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın su sorununun, Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) hibe edilecek 15 adet taşınabilir arıtma ünitesi aracılığıyla çözüldüğünü söyledi.

“ANT1” televizyon kanalına röportaj veren Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın Abu Dabi ile olan iyi ilişkileri çerçevesinde, su sıkıntısı yaşanacağı öngörülen yaz mevsimi öncesinde, soruna çözüm bulmak için BAE’ye başvurduklarını ve bu konuyla ilgili, yüksek kapasiteli arıtma üniteleri aracılığıyla çözüm bulunmasının kararlaştırıldığını kaydetti.

Hristodulidis, önümüzdeki yıl için hükümet tarafından açıklanan tedbirler uygulamaya konana kadar, bu üniteler aracılığıyla 2025 yılının su ihtiyacının karşılanacağını belirtti.