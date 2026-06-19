Güney Lefkoşa'da “Aleksis Çipras Enstitüsü” (INAT) ve “Prometheus Araştırma Enstitüsü” tarafından Kıbrıs sorunu konulu bir sempozyum gerçekleştirildi. Sempozyuma Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ile Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da katıldı.

Rum Hükümet Sözcü Vekili Yannis Andoniu toplantıda yaptığı konuşmada; “Kıbrıs sorununun çözümünün, Türk işgalinden kurtulmanın, ülkenin özgürlüğüne kavuşması ve yeniden birleşmesinin hükümetlerinin önceliği olduğunu” dile getirerek, “Müzakerelerin yeniden başlaması konusunda çok ciddi bir girişimin gerçekleştiğini” söyledi.

Antoniu, “Her geçen günün işgalin oldu bittilerini sağlamlaştırdığını” öne sürerken, AB-Türkiye ilişkileri ile Kıbrıs sorununun ilişkisi ve AB’nin rolüne atıfta bulundu. Andoniu, Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis’in “Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin başlamasına liderlik ettiği” iddiasında bulundu.

Lefkoşa Rum Belediyesi Başkanı Haralambus Prutzos da Kıbrıs sorununun tüm Kıbrıslıları etkilediğini belirterek, bugünkü çıkmazdan fayda sağlayan güçlerin varlığından söz etti.

LTB Başkanı Harmancı ise konuşmasında, “Kıbrıslıları, sorunu uluslararası bakış açısıyla görmeye çağırarak, fırsat kaçmadan eyleme geçilmesi gerektiğini” ifade etti.

CTP Başkanı İncirli ise; “2004 Annan Planı, Crans Montana ve Erhürman’ın seçilmesi unsurunu hatırlatarak Kıbrıs Türk toplumunda çözüm arzusunun bulunduğunu” ifade etti.