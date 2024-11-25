Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, “Kıbrıs’ın 1974’te uğradığı barbarca Türk işgalinden 50 yıl sonra ulusal sorunumuzda kritik bir dönemeçte bulunuyoruz” iddiasında bulundu.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis dün katıldığı bir anma töreninde yaptığı konuşmada, “tek arzu ve isteğinin, tüm çocuklar için, adanın tüm sakinlerinin faydasına olacak, kalıcı ve fonksiyonel bir çözüm olduğu” dedi.