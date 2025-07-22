Fileleeftheros gazetesi: “Kayıplar Konusunda Türkiye’yle GYÖ – Başkan Kayıp Yakınlarına Konuyu Ankara’ya Sunacağı Bilgisini Verdi” başlıkları altında verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren kayıp yakınları derneklerinin başkanlarının dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le görüştüklerini, görüşme sonrasında ise yaptıkları açıklamalarda, kayıpların akıbetlerinin belirlenmesinde yaşanan sorunların Güven Yaratıcı Önlem olarak çözülmesi önerisinin Hristoduldis tarafından gündeme getirileceğini söylediklerini yazdı.

Habere göre Güney Kıbrıs’taki kayıp yakınları derneklerinin başkanlarından Maria Kalburci ve Nikos Sergidis, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’le dün başkanlık sarayında gerçekleştirdikleri görüşme sonrasında yaptıkları açıklamalarda, Hristodulidis’in kayıplar konusundaki sorunları Türkiye’nin gündemine GYÖ olarak sunacağını söylediğini aktardılar.

Maria Kalburci açıklamasında; Hristodulidis’le gerçekleştirdikleri görüşmenin, kayıplar konusunun geleceğine ilişkin çok cesaret verici olduğunu ve Hristodulidis’in “Türkiye’yle GYÖ’lerde, kayıplarla ilgili bilindik sorunları gündeme getireceğini söylediğini” belirtti.

Bu sorunların neler olduğu şeklindeki bir soruya ise Kalburci; “bu sorunların; bilgilendirmeme, (naaşların başka yerlere) taşınma ve askeri bölgeler olduğu” yanıtını verirken “Bu sorunlar, bazı yanıtlar alabilmemiz, kayıplar konusunda ilerleyebilmemiz için GYÖ şeklinde Türkiye’ye sunulacak.” şeklinde konuştu.

Gazete, bir diğer kayıp yakınları derneği başkanı olan Nikos Sergidis’in de benzer bir açıklamada bulunduğunu aktardı.

Sergidis; Hristodulidis’le görüşmede Kayıp Şahıslar Komitesi’nin (KŞK) karşılaştığı sorunların ele alındığını ve Hristodulidis’in, bu sorunların aşılabilmesi adına bazı elle tutulur öneriler sunduğunu belirtti.

Hristodulidis’in ne gibi öneriler sunduğunun sorulması üzerine ise Sergidis: “Önerilerden bazıları, Kalburci’nin de dile getirdiği gibidir. Konuyu GYÖ’lerde gündeme getirecek ve Türkiye’den, insani olan bu konuda arşivleri vererek ve KŞK çerçevesinde iş birliği yaparak anlayış göstermesini isteyecek” yanıtını verdi.

- ELDİK mensuplarının naaşları dün düzenlenen törenle Yunanistan’a gönderildi

Gazete haberinin devamında ise, 1974 Barış Harekatı sırasında ölen Kıbrıs’taki Yunan Alayı (ELDİK) mensubu 16 Yunan askerinin naaşlarının ülkelerine gönderilmeden önce tören düzenlendiğini yazdı.

Habere göre törende konuşan Rum lider Hristodulidis, “Kıbrıs Cumhuriyeti, Kıbrıs halkı size minnettardır.” şeklinde konuştu.

Hristodulidis özetle; 1974 Barış Harekatı sırasında Türkiye’nin ilk hedeflerinden biri olarak, gücünü ve yetisini bildiği ELDİK’i seçtiğini, 16 Yunan askerinin isimlerinin “ulusal mücadele için hayatlarını kaybedenlerin isimleri arasındaki tarihi yerlerini aldıklarını” vurguladı.

Gazete, Yunanistan Savunma Bakanlığı Müsteşarı Athanasios Davakis’in de törende yaptığı konuşmada özetle; 1974’te hayatını kaybeden 16 Yunan askerini “sessiz gözyaşlarıyla andıklarını ve askerlerin vatanlarına onur timsali ve Yunan ruhunun sona ermediğinin göstergesi olarak döndüklerini” belirtti.