Hristodulidis’in dün akşam televizyon kanallarından da yayımlanan halka seslenişi çerçevesinde Cenevre’de gerçekleştirilecek beş taraflı toplantı ışığında Rum kesiminin hedeflerini ortaya koyduğunu yazan Politis gazetesi, Hristodulidis’in Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak Cenevre’de gerçekleştirilecek toplantının içeriksiz olmayacağını ve özlü olacağını söylediğini iletti.

Gazete Hristodulidis’in bu argümanını güçlendirmek için BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, iki uluslararası krizin ortasında içeriğe sahip olmayan bir toplantı çağrısında bulunmayacağını söylediğini de iletti.

Cenevre’deki görüşmenin amacının müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden başlaması olduğunu da öne süren Hristodulidis, zorlukların farkında olduğunu da dile getirdi.

Müzakerelerin yeniden başlamasının sağlanmaması durumunda, BM’nin üzerinde mutabık kalınan çerçevesi içerisinde incelenecek alternatif hedefler bulunduğunu da ifade eden Hristodulidis, müzakerelerin yeniden başlatılmasına karar verilmemesi durumunda müzakerelerin yeniden başlamasına yol açacak bir prosedür konusunda anlaşmaları gerekeceğini ifade etti.

Cenevre’de müzakerelerin yeniden başlamasının sağlanması için Türk tezlerini kabul etmeyeceğini de ifade eden Hristodulidis, bu çerçevede geçen salı akşamı BM Genel Sekreteri Guterres’le kendi inisiyatifiyle bir telefon görüşmesini yaptığını da açıklayarak, ortaya bir sonuç çıkması için ellerinden geleni yaptıklarını savundu.

Hristodulidis müzakerelerin yeniden başlaması sonucuna ulaşmamaları halinde, üzerinde mutabık kalınan çerçeve temelinde başka planlara sahip olduklarını da söyledi.

Hristodulidis BM’nin Ukrayna ve Orta Doğu konusundaki azaltılmış veya öncü olmayan rolüyle ilgili bir soruya yanıtında ise, BM Genel Sekreteri Guterres’in Kıbrıs sorunu gibi BM’nin öncü role sahip olduğu bir konuyla ilgili olarak Cenevre’ye gelirken, BM çerçevesi dışında bir görüşme yapılmasının söz konusu olmadığını garantileyen ilk kişi olduğunu dile getirdi.

Cenevre’ye BM’nin üzerinde mutabık kalınan çerçevesi içerisinde görüşmek için gideceğini de ifade eden Hristodulidis, egemen eşitliği ve iki devleti kabul etmediğini de ifade etti.

Siyasi eşitliğin BM kararları içerisinde yer aldığını da ifade eden Hristodulidis, Guterres çerçevesiyle ilgili olarak ise bunu görüşmeye hazır olduğunu dile getirerek Guterres çerçevesinin altı noktasıyla ilgili olarak da tezlere sahip olduğunu söyledi.

BM Genel Sekreteri'nin bu konularda mutabık kalınması halinde Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili olarak dönüşü olmayan bir noktaya varılacağını söylediğini de savunan Hristodulidis, bununla birlikte Guterres çerçevesinin tek başına çözüm teşkil etmediğini ifade etti.

Açıklamasında Türkiye’ye yönelik mesaj da gönderen ve üzerinde mutabık kalınan çerçeve içinde görüşmeye hazır olduğunu yineleyen Hristodulidis, ancak bu çerçeve dışında herhangi bir şeyi görüşmeyi kabul etmeyeceğini ayrıca Türk tarafının iki devlet çözümü ve federasyonla ilgili talepleri arasında bir orta yol bulunmasının da söz konusu olmadığını ileri sürdü.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın tezlerini bildiğini ve bu tezlerin arkasına sığınıp hiçbir şey yapmayabileceğini de dile getiren Hristodulidis “ancak bunu yapamayacağını çünkü işgal altında olanın kendi vatanı olduğunu ve geçen yılların Kıbrıs sorunundaki bir çözümden kendilerini uzaklaştırdığını” söyledi.

Müzakerelere katılacak bir AB yetkilisi atanmasıyla ilgili olarak ortaya koyduğu hedef konusunda ise Hristodulidis, Avrupa-Türk meseleleri ve Kıbrıs sorununun ilişkilendirilmesinden söz ederek, AB’nin hali hazırda Cenevre’deki toplantıda yer alma arzusunu ilettiğini ve bunun için belirli bir AB komiserinin de önerildiğini ifade etti.

Gazete Rum kesimini meşgul eden bir diğer parametrenin ise Türkiye’nin Avrupa savunma sistemine katılma arzusuyla ilgili olduğunu da kaydetti.

Gazeteye göre Hristodulidis Türkiye’nin Avrupa savunma meselesine katılımıyla hem fikir olmadığını, çünkü Türkiye’nin bir Avrupa toprağını işgal ettiği bir zamanda bu role sahip olamayacağını iddia etti.

Diğer taraftan Türkiye’nin bu arzusunun, Türkiye’nin AB’ye yaklaşma hedefini gösterdiğini ileri süren Hristodulidis, Kıbrıs sorununun çözümüne izin vermesi halinde Türkiye’nin AB’deki yolunun açılacağını sözlerine ekledi.

Haravgi gazetesi ise “Başkan Guterres’le B Planını Görüştü” başlıklı haberinde Hristodulidis’in dün akşamki halka seslenişinde BM Genel Sekreteri Guterres ve Avrupalı liderlerle Cenevre’de gerçekleştirilecek beş taraflı toplantı konusunda telefonda görüştüğünü aynı zamanda sahip olduğu B planını açıkladığını yazdı.

Hristodulidis’in B planının, müzakerelerin yeniden başlamasının sağlanmaması durumunda müzakerelerin yeniden başlaması hedefiyle bir prosedür belirlenmesi olduğunu kaydeden gazete, Hristodulidis’in dünkü halka seslenişinde de Guterres çerçevesini kabul edip etmediğini açıklığa kavuşturmadığını yazdı.

Gazete Hristodulidis’in buna paralel olarak Cenevre’ye, diğer taraf ile Rum tarafının tezleri arasında orta yol bulunması için gitmediğini söylediğini de ekledi.

Konuyla ilgili haber Fileleftheros’ta “Cenevre Öncesi Hristodulidis ile Guterres Arasında Haberleşme- Başkan AB’nin BM Genel Sekreterine Başvurup Konferansta Yer Almak İstediğini Açıkladı”, Alithia’da ise “İki Yıl Sonra Cumhurbaşkanı Hâlâ Başka Bir Kıbrıs’ta Yaşıyor- Hristodulidis Hayal Kırıklığına Uğramış Vatandaşların Mesajını Almadı” başlıklarıyla yer aldı.