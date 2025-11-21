Güney'deki AKEL partisi, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile yapacağı görüşmeye saatler kala EOKA müzesinin açılışına katılan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e tepki gösterdi.

Güney'de yayımlanan Haravgi gazetesinin haberine göre AKEL, Hristodulidis’in, bir yandan çözüm için müzakerelerin başlaması ve adanın yeniden birleşmesi gerektiğini vurgularken, diğer yandan EOKA tedhiş örgütünün kurucusu ve lideri Yeorgios Grivas ile doğrudan bağlantısı bulunan Hloraka’daki müzenin açılışını yapmayı seçtiğini kaydetti.

AKEL, söz konusu müzenin daha önce, Grivas’ın 10 Kasım 1954’te EOKA saldırılarına liderlik etmek için adaya geldiğinde kaldığı ev olduğunu ve o dönemde buradan silah dağıtımı yapıldığını belirtti.

Gazete, Hristodulidis’in müzenin açılışında yaptığı konuşmada, tüm çocukların tarihi öğrenmesi için Baf’tan “Mağusa bölgesi”ndekilere kadar tüm okulların burayı ziyaret etmesi gerektiğini söylediğini ve AKEL’in, Hristodulidis’in bu söylemine tepki göstererek, Grivas’ı “kahraman” gibi gösteren bu müzenin ziyaret edilmesi çağrısının, Hristodulidis’in gerçek ideolojik maksatlarını gösterdiğini açıkladığını yazdı.