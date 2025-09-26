Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis dün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada “bir sonraki genişletilmiş görüşmenin sonbaharda ve büyük ihtimalle kasım ayında yapılacağını” iddia etti.

Politis ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis’in dün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le gerçekleştirdiği görüşmeye geniş şekilde yer verdiler.

Gazete, “Bir Sonraki Genişletilmiş Görüşme Sonbaharda” başlığı altında verdiği haberinde, Hristodulidis’in Guterres’le görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada; görüşmeden edindiği izlenimin, bir sonraki genişletilmiş görüşmenin kasım ayında yapılacağı şeklinde olduğunu söylediğini aktardı.

Hristodulidis, cumartesi günü gerçekleştirilecek üçlü görüşmede ise; bir durum değerlendirilmesi yapılacağını ve 19 Ekim tarihinde KKTC’de yapılacak seçimlerden sonraki görüşmenin ayarlanacağını vurguladı.

Gazete, BM’nin, yarınki üçlü görüşmeye ilişkin beklentilerinin ise düşük olduğunu, Genel Sekreterin tarafları, momentumun devamı için taahhüt altına almayı amaçladığını öne sürdü.

Haravgi gazetesi ise konuya ilişkin haberini, “Kıbrıs Sorunu İçin Sonbaharda Randevu Ayarladı’” başlığı altında verirken Hristodulidis’in dünkü açıklamasında, Guterres’in kendisini UNFICYP’in yeni misyon şefinin gelişi konusunda bilgilendirdiğin” de söylediğini yazdı.

Hristodulidis, Guterres’in yeni misyon şefini “diyaloğun yeniden başlaması ve zorlukların aşılması için ortaklaşa çalışacağı yakın çalışma arkadaşı ve dostu” şeklinde nitelendirdiğini de belirtti.

AKEL’den Hristodulidis’in BM konuşmasına destek

Gazete bir diğer haberinde ise, AKEL’den dün yapılan açıklamada, Hristodulidis’in BM kürsüsünde yaptığı konuşmada Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelttiği eleştirileri “çok doğru bulduklarının” vurgulandığını aktardı.

Açıklamada, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “dünyada uluslararası hukuk ve barışı savunacak son unsurlar olduğu” iddiası dile getirildi.

Hristodulidis Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı’yla görüştü

Gazete bir diğer haberinde de, Hristodulidis’in New York’ta Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı Li Qiang’la görüştüğünü aktardı.

Habere göre görüşmede, BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi olarak Kıbrıs sorununda izlediği ilkeli tutum sebebiyle Çin’e teşekkürlerini dile getiren Hristodulidis “Tek Çin” politikasına olan bağlılığını da vurguladı.

Görüşmede, ikili ilişkiler ve iş birliğinin daha iyi düzeye getirilmesi konusu da ele alındı.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Fileleftheros: “Kasım’a Kadar Beklentiler Düşük – Üçlü Görüşmeden Beklenti Az, Kasımdaki Çokludan Daha Çok”.

Alithia: “Bir Sonraki Genişletilmiş Konferansın Kasım’da Olması Bekleniyor”.