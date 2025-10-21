Rum Hükümet Sözcüsü Konstandinos Letimbiotis, Rum tarafının Kıbrıs sorunuyla ilgili hareketliliğin artmasını istediğini söyledi.

Letimbiotis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in adaya dönüşünün ardından Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile bir görüşme yapılmasının isteneceğini belirtti.

Hristodulidis’in önceki gün Erhürman ile iletişim kurmaya çalıştığını, ancak bunu başaramadığını söyleyen Letimbiotis, Kıbrıslı Türklerin yeni liderinin, müzakerelere geri dönülmesini desteklediğini dile getirmesinin çok olumlu bir adım olduğunu belirtti.

Letimbiotis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in altı maddelik çerçevesinin, Kıbrıs sorununun çözümüne giden son kilometreyi katetme yönünde bir başlangıç ​​noktası ve katalizör olduğunu ifade ederek, katalizör noktanın da BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in adaya yapacağı ziyaret, gerçekleştireceği temaslar ve akabinde yapılacak gayrı resmi genişletilmiş toplantı olacağını söyledi.

Öte yandan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, KKTC’deki seçimlerin ardından ilk mesajını yazılı bir açıklamayla gönderdi.

Hristodulidis mesajında Erhürman’ı, Kıbrıs Türk toplumunun liderliğine seçilmesinden ötürü kutladı.

Hristodulidis, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin özlü müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin istikrarlı siyasi iradesini yineledi. Hristodulidis bu çabaya Crans Montana’da kalınan noktadan katkıda bulunmaya hazır olduğunu vurguladı.

Bunun BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in beyan ettiği taahhüt çerçevesinde gerçekleşeceğini ifade eden Hristodulidis, yaklaşan gelişmelere de atıfta bulunarak, BM Genel Sekreteri Guterres’in ilan ettiği yaklaşan gayri resmi genişletilmiş toplantıyı “sürecin yeniden başlamasına ilişkin kritik bir fırsat olarak” da nitelendirdi.