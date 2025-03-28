Fileleftheros gazetesi, konuyla ilgili haberinde, Hristodulidis ile Yılmaz’ın Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’le ortak bir görüşme yaptıklarını yazdı.

Alithia gazetesi ise haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Türkiye’nin iki devletli çözümle ilgili tezini sürekli tekrarlayan Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile yaptığı kısa sohbete iletişimsel bir görünüm kazandırmayı tercih ettiğini yazdı.

Gazeteye göre, Hristodulidis, uluslararası toplantıların yapıldığı koridorlarda gerçekleşen bu kısa ve resmi temasları önemli görüşmeler olarak gösterip, Türkiye hükümetiyle aşamalı olarak diyaloğun başlattığını söylüyor.

Hristodulidis, konuyla ilgili açıklamasında, Türkiye’yle diyaloğun önemli olduğunu ve görüşmede bölgesel konuların ele alındığını söyledi.