Haravgi gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ile gerçekleştirdiği görüşmeye yer verdi.

Habere göre, Rum Başkanlığından yapılan açıklamaya dayanarak Hristodulidis, görüşmede AB’nin savunma ve güvenliğinin desteklenmesine ilişkin çok önemli kararların alındığı gayriresmi Avrupa Konseyi toplantısından bahsederek, bu önemli kararların bir sonraki Avrupa Konseyi toplantısına resmiyet kazanacağını söyledi.

Görüşmede, Rum Yönetimi’nin “Andreas Papandreu” Hava Üssü’nün genişletilmesi ile “Evangelos Florakis” Deniz Üssü’nün iyileştirilmesi hedeflerinden de söz eden Hristodulidis, bazı teçhizat konularını da ele aldıklarını ifade etti.

Yunan Savunma Bakanı Nikos Dendias ise, ABD’nin Güney Kıbrıs’ın temin edebileceği Amerikan teçhizatıyla ilgili yeni girişiminden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dendias, Hristodulidis’in, Avrupa’nın kendi topraklarını koruyabilmesi gerekliliği konusundaki açıklamalarına da katıldığını belirtti.

Öte yandan Fileleftheros gazetesine göre, Dendias, görev süresindeki başarılarından dolayı Hristodulidis’e tebriklerini sundu.

-Palmas-Dendias görüşmesi

Fileleftheros gazetesi , “Savunma Alanında İşbirliği” başlıklı haberinde Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas ile Yunan Savunma Bakanı Nikos Dendias arasındaki görüşmeye yer verdi.

İki bakanının, gerçekleştirdikleri görüşmede askeri sistemlerin imalatı konusunda işbirliği yapılmasını ele aldıklarını yazan gazete, iki bakanın ayrıca iki ülkenin savunma alanındaki işbirlikleri için güçlerini birleştirmesi konusunda anlaştığını belirtti.

İki bakanın ayrıca savunma alanında faaliyet gösteren Rum ve Yunan şirketleri arasında işbirliği yapılması konusunda uzlaşamaya vardığını belirten gazete, görüşmede ele alınan esas konulardan birinin de Baf ve Mari’de askeri üslerin geliştirilmesi olduğunu, Dendias’ın gerek “Andreas Papandreu” Hava Üssü ve “Evangelos Florakis” Deniz Üssü konularına büyük ilgi gösterdiğini de yazdı.

Habere göre Dendias, Palmas’a; Yunanistan’ın iki askeri üssün geliştirilmesi çabalarında teknik bilgi ve katkı sağlayabileceği mesajını verdi.

Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas yaptığı açıklamada, geçtiğimiz Kasım ayında gerçekleştirilen hükümetler arası görüşme çerçevesinde iki ülke arasındaki iş birliğinin boyutlarını ve ikili askeri iş birliğini ele aldıklarını ifade etti.

Palmas görüşmede, yerel savunma sanayinin geliştirilmesini konusuna da vurgu yaptıklarını söyledi.

Yunan Savunma Bakanı Dendias ise, mevkidaşı ile bölgedeki jeopolitik gelişmeleri geniş bir şekilde ele aldıklarını ifade ederken, iki ülkenin Gazze’de ateşkes anlaşması sağlanmasını memnuniyetle karşıladığını da söyledi.

Dendias ayrıca Palmas’ı Ege’deki durum konusunda da bilgilendirdiğini ifade etti.