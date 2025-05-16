Fileleftheros’un Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis’in yazılı açıklamasına dayandırdığı habere göre, Hristodulidis Bosna Hersek ziyareti, Güney Kıbrıs’ın 2026’nın ilk yarısında Avrupa Birliği Konseyi dönem başkanlığını devralacak olması sebebiyle başlattığı ziyaret turları çerçevesinde gerçekleşti.

Bosna Hersek Cumhurbaşkanı Svijanovic ve Cumhurbaşkanlığı üyeleri Zelko Komsik ve Denis Besirovic ile görüşen ve onuruna verilen çalışma yemeğine katılan Hristodulidis, temasları sırasında, Güney Kıbrıs’ın, Bosna-Hersek’in Avrupa perspektifine güçlü ve pratik desteğini yeniden teyit etti.

Hristodulidis dün akşamüzeri ise Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine ve aynı çerçevede gerçekleştirilecek “Güvenli Sınırlarla Açık Avrupa” konulu yuvarlak masa toplantısına katılmak üzere Arnavutluk’un başkenti Tiran’a gitti.