Fileleftheros gazetesi, Hristodulidis’in Atina ziyareti çerçevesinde “Lefkoşa Üniversitesi”nin (University of Nicosia) Atina’daki yerleşkesini ziyaret edeceğini; akabinde de Atina Politeknik Üniversitesi’ne giderek Güzel Sanatlar Fakültesi Rektörü Erato Hacısavva ile görüşeceğini yazdı.
Gazete, Hristodulidis’in akşam saatlerinde ise Güney Kıbrıs’ın Atina’daki Büyükelçiliği’nde akademisyen ve eski büyükelçi Yorgos Yeorgis için düzenlenecek etkinliğe katılacağını kaydetti.
Haberde, Hristodulidis’in bu gece adaya döneceği ifade edildi.